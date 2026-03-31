Sole e colori i protagonisti alla prima giornata di quali al Ct Firenze

Prende il via con le qualificazioni il 49° Torneo Internazionale Under 18 Città di Firenze con ben 40 sfide tra tabellone maschile e femminile per far arrivare al main draw quattro giocatori e quattro giocatrici.

Il sogno di tanti giovani è quello di emulare le gesta dei vincitori o dei partecipanti degli anni passati che poi hanno scalato le classifiche mondiali fino ad arrivare a diventare professionisti.

Il nome più recente è senz’altro quello di Lorenzo Musetti che nel 2018 vinse il Città di Firenze Under 18, poi conquistò l’Australian Open Junior in Australia e adesso è tra i primi 5 giocatori al mondo Atp.

La conferma della qualità del torneo è il folto numero di nazioni rappresentate oltre 30 e vedere giocatori e giocatrici junior che giocano tutti un tennis tecnicamente perfetto evidenzia il momento davvero d’impatto di questa disciplina tra i giovani.

In queste prime sfide ha messo in evidenza tutta la sua grinta la toscana Elisa Pieri, tra l’altro sua sorella Tatiana Pieri vinse l’edizione del 2017 proprio alle Cascine. Elisa, tesserata per il Ct Lucca, è campionessa italiana under 14 e al suo primo anno under 16 e insieme alla rappresentativa toscana ha conquistato la Coppa d’Inverno. Al primo turno ha superato Altea Cieno 62 61. Bene anche Beatrice Gatti che ha avuto la meglio sulla tedesca Angelina Cerdic 64 62. Sempre nel femminile brava Sveva Fumagalli che supera la polacca Malgorzata Bajorek per 62 62.

Nel maschile esce subito il primo favorito del tabellone di qualificazione Vito Antonio Darderi (fratello di Luciano) che viene sconfitto dallo spagnolo Adolfo Abascal 64 61.

Il primo turno del tabellone principale avrà il suo inizio mercoledi 1 aprile con gli incontri a ingresso libero dalle 9 sul centrale delle Cascine, campo 4 lato palazzina, e sui campi 5,6,7 e 9 per uno spettacolo davvero incredibile.

Le semifinali si svolgeranno domenica 5 aprile giorno di Pasqua e l’attesa per gli appassionati fiorentini e toscani è sempre alta in quanto il centrale del club centenario si riempirà all’inverosimile e le finali il giorno di Pasquetta (lunedi 6 aprile) con il pubblico delle grandi occasioni.