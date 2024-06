Challenger Ibague: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Bernard Tomic guida il seeding

Challenger Ibague – Tabellone Principale- terra

(1) Tomic, Bernard vs Boscardin Dias, Pedro

Aboian, Leonardo vs Villanueva, Gonzalo

Qualifier vs Qualifier

Zanellato, Nicolas vs (8) Soto, Matias

(3) Habib, Hady vs Torres, Juan Bautista

Cid Subervi, Roberto vs Soriano Barrera, Adria

(Alt) Barreto Sanchez, Diego Augusto vs Prado Angelo, Juan Carlos

Johns, Garrett vs (5) Mena, Facundo

(6) Olivo, Renzo vs Qualifier

Qualifier vs Aboian, Valerio

Qualifier vs Qualifier

(WC) Osorio, Juan Sebastian vs (4) Guillen Meza, Alvaro

(7) Pucinelli De Almeida, Matheus vs (WC) Heredia, Samuel

Pereira, Jose vs Farjat, Tomas

Blanch, Ulises vs Lingua Lavallen, Alejo Lorenzo

(WC) Rodriguez, Johan Alexander vs (2) Mejia, Nicolas

Challenger Ibague – Tabellone Qualificazione- terra

(1) Blanch, Dali vs Bye

(WC) Castañeda, Mateo vs (12) Nordquist, Arvid

(2) Lilov, Victor vs Bye

(Alt) Price, Salvador vs (11) Hernandez, Alex

(3) Barreiros Reyes, Mateo vs (WC) Trujillo Hernandez, Juan Esteban

Urrea, Andres vs (7) Schachter, Noah

(4) Gomez, Juan Sebastian vs (Alt) Britto, Luis

(Alt) Sibille El Moumi, Imran vs (9) Ogura, Kosuke

(5) Vilicich, Bautista vs (WC) Beltran Rubio, Michael Alejandro

(Alt) Buitrago, Nicolas vs (8) Stater, Alexander

(6) Nunez, Daniel Antonio vs (WC) Pena, Enrique

Nesterov, Alexey vs (10) Lobanov, Aleksandr

CAMPO CENTRAL – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Salvador Price vs [11] Alex Hernandez

2. [WC] Mateo Castañeda vs [12] Arvid Nordquist

3. [3] Mateo Barreiros Reyes vs [WC] Juan Esteban Trujillo Hernandez

4. [5] Bautista Vilicich vs [WC] Michael Alejandro Beltran Rubio

CAMPO 1 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Juan Sebastian Gomez vs [Alt] Luis Britto

2. [6] Daniel Antonio Nunez vs [WC] Enrique Pena

3. [Alt] Nicolas Buitrago vs [8] Alexander Stater

CAMPO 2 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Imran Sibille El Moumi vs [9] Kosuke Ogura

2. Alexey Nesterov vs [10] Aleksandr Lobanov

3. Andres Urrea vs [7] Noah Schachter