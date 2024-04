ATP 250 Marrakech: Cobolli cede a Kotov in due set (Sintesi video della partita)

Dopo l’ottimo esordio, Flavio Cobolli incappa in una prestazione sotto tono al secondo turno dell’ATP 250 di Marrakech, battuto in due set da Pavel Kotov, 6-1 7-6(5) in poco meno di due ore di gioco. L’azzurro ha iniziato molto male la partita: ha stentato a centrare i colpi alla massima velocità commettendo troppi errori e soprattutto con un servizio davvero deficitario (33% di prime palle in campo). Dall’avvio del secondo set ha migliorato la qualità del suo gioco, trovando miglior sicurezza in spinta e rispondendo con più precisione, ma non è riuscito a sfruttare nessuna delle 7 palle break ottenute complessivamente. Il rammarico viene dal rush finale del secondo set: dopo aver salvato con tennis aggressivo un pericoloso 0-40 sul 5 pari, ha sprecato un vantaggio di 5 punti a 3 nel tiebreak, per il 7-5 conclusivo, pure un diritto malamente steccato sul match point, conclusione amara di una giornata da dimenticare.

Kotov è stato bravo a servire con buona costanza (66% di prime in campo, vincendo il 70% dei punti) e spingere a tutta col diritto, un colpo davvero temibile se può gestirlo da fermo o andando in controllo della corsa. Proprio con alcune sbracciate notevoli ha conquistato punti importanti. Cobolli invece è mancato non solo nella consistenza di gioco, con colpi spesso un po’ corti e troppi errori, ma soprattutto per non essere riuscito a far correre il rivale, visto gli spostamenti sono il suo vero punto debole. Forse avrebbe dovuto giocare con più pazienza, caricando molto più i suoi drive con top spin vigorosi per imbastire scambi più tattici e meno rapidi, in modo da aprirsi l’angolo e magari tentare l’affondo con il contro piede. Anche col rovescio cross, colpo diventato assai affidabile negli ultimi mesi, Flavio non è riuscito a trovare sicurezza. In più fasi del match ha affrettato i tempi di gioco eccessivamente, invece di rallentare e gestire meglio la pressione.

Cobolli è molto solido nel primo game in risposta, mette a nudo la discreta lentezza del rivale spingendo in sicurezza e si procura una palla break sul 30-40, ma sbaglia malamente un rovescio di scambio. Kotov chiude il game e poi strappa il break all’azzurro con un’accelerazione micidiale di diritto e poi approfittando di un paio di incertezze del romano in scambio, per il 2-0. Quando Flavio trova profondità nello scambio riesce a mettere in difficoltà Pavel, così si procura una chance del contro break nel terzo game, ma è bravo il russo ad azionare la potenza col diritto e annullarla; stesso film sulla seconda chance, e lo score segna 3-0 Kotov. Forse per le chance sprecate, Cobolli si irrigidisce: doppio fallo, diritto mal centrato, e palla corta non ben toccata. È di nuovo sotto 30-40, La prima di servizio è quasi del tutto assente e un rovescio d’attacco lungo lo condanna a un pesante 4-0, che diventa 5-0 con 4 punti del rivale. Troppa fretta nella gestione degli scambi. Finalmente il romano muove lo score (1-5) ma è troppo tardi per provare una rimonta, Kotov annulla una palla break nel settimo gioco e chiude 6-1 al quarto set point. Deludente set per Cobolli, troppi errori, troppa fretta nello spingere e un terribile 33% di prime palle in campo.

Cobolli parte meglio al servizio nel secondo set, più centrato e meno errori. Kotov continua a spingere bene col diritto e regge discretamente in difesa, anche perché l’azzurro alza poco le parabole dei suoi colpi e non riesce a spostarlo molto lateralmente. Almeno è salito il rendimento del servizio di Cobolli. Il set avanza spedito sui turni di battuta, Pavel si trova bene incontrando la palla dell’azzurro, difficilmente va in difficoltà a meno di un’apertura di campo a tutta. La prima scossa arriva nell’ottavo game. Kotov subisce un paio di colpi molto profondi, soprattutto la risposta sul 30 pari, con un diritto che muore in corridoio. C’è una palla break per Cobolli sul 30-40, ma serve molto bene Kotov, esterno, difficile rispondere con qualità. Regala un diritto in rete il russo, stavolta ha lui fretta di chiudere il punto, ma Flavio non trasforma la chance sbagliando un rovescio d’attacco in corridoio. 4 pari, con sei palle break complessive non sfruttate dal romano nel match. Flavio si ritrova a due punti dal set sul 5-4 0-30, con due errori del russo. Arriva il set point sul 30-40 con un passante potente e basso, che Kotov non controlla di volo, ma il n.68 ATP trova ancora aiuto dal servizio. Cobolli va in difficoltà sul 5 pari, sbaglia una volée e poi una rovescio in scambio ed ora è lui sotto 0-30. Avverte tutta la pressione l’azzurro, cerca un diritto stretto troppo difficile uscendo dal servizio, 0-40. Ritrova solidità con servizio e diritto, salva le tre chance Cobolli e il set si decide al tiebreak. Cobolli sul 2 pari commette un doppio fallo, Kotov restituisce il favore con un errore di rovescio, poi Flavio trova una gran risposta di diritto, è avanti 4 punti a 3. Dopo un grand scambio purtroppo il romano sbaglia un diritto in spinta, 5-4. Kotov serve bene, spara un diritto a tutta e strappa il Match Point in risposta sul 6 punti a 5. Stecca un diritto Flavio su di una palla tagliata e forse pure un cattivo rimbalzo. Una prestazione sotto tono, peccato per non aver sfruttato il vantaggio di 5 punti a 3 nel tiebreak.

Marco Mazzoni

Kotov – Cobolli



ATP Marrakech Pavel Kotov Pavel Kotov 6 7 Flavio Cobolli [8] Flavio Cobolli [8] 1 6 Vincitore: Kotov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 df 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6 → 7-6 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 5-5 → 5-6 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 4-4 → 4-5 P. Kotov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Cobolli 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Kotov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Kotov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 5-0 → 5-1 P. Kotov 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 F. Cobolli 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 P. Kotov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 P. Kotov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

🇷🇺 Pavel Kotov vs 🇮🇹 Flavio Cobolli

**SERVICE STATS**

| Statistica | 🇷🇺 Kotov | 🇮🇹 Cobolli |

|——————————|—————–|—————–|

| Serve Rating | **289** | 251 |

| Aces | 1 | **4** |

| Double Faults | **1** | 4 |

| First Serve % | **66% (57/87)** | 43% (25/58) |

| 1st Serve Points Won % | 70% (40/57) | **76% (19/25)** |

| 2nd Serve Points Won % | 53% (16/30) | **55% (18/33)** |

| Break Points Saved % | **100% (7/7)** | 60% (3/5) |

| Service Games Played | **10** | 9 |

**RETURN STATS**

| Statistica | 🇷🇺 Kotov | 🇮🇹 Cobolli |

|——————————|—————–|—————–|

| Return Rating | **132** | 76 |

| 1st Serve Return Points Won %| 24% (6/25) | **30% (17/57)** |

| 2nd Serve Return Points Won %| 45% (15/33) | **47% (14/30)** |

| Break Points Converted % | **40% (2/5)** | 0% (0/7) |

| Return Games Played | 9 | **10** |

**TOTAL STATS**

| Statistica | 🇷🇺 Kotov | 🇮🇹 Cobolli |

|——————————|—————–|—————–|

| Service Points Won % | 64% (56/87) | 64% (37/58) |

| Return Points Won % | 36% (21/58) | 36% (31/87) |

| Total Points Won % | **53% (77/145)**| 47% (68/145) |

Le statistiche mostrano una partita equilibrata tra Kotov e Cobolli, con entrambi i giocatori che hanno vinto il 64% dei punti al servizio. Kotov ha avuto una percentuale più alta di prime di servizio (66% vs 43%), ma Cobolli ha vinto una percentuale leggermente superiore di punti sia sulla prima (76% vs 70%) che sulla seconda (55% vs 53%). Kotov è stato più efficace nel salvare le palle break, annullandone il 100%, mentre Cobolli ne ha salvate il 60%. In risposta, le percentuali di punti vinti sono state identiche (36%), ma Kotov è riuscito a convertire il 40% delle palle break, mentre Cobolli non ne ha convertita nessuna. Nel complesso, Kotov ha vinto il 53% dei punti totali contro il 47% di Cobolli, dimostrando una maggiore solidità nei momenti cruciali del match.