Challenger Cherbourg: Il Tabellone Principale e di Quali. Derby tutto italiano al primo turno. Un azzurro nelle quali

Challenger Cherbourg – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Nakashima, Brandon vs Royer, Valentin

Otte, Oscar vs Geerts, Michael

Copil, Marius vs Poullain, Lucas

Lajal, Mark vs (7) Herbert, Pierre-Hugues

(3/WC) Paire, Benoit vs Mpetshi Perricard, Giovanni

Martineau, Matteo vs (WC) Malige, Mae

Kachmazov, Alibek vs Qualifier

Qualifier vs (6) Choinski, Jan

(8) Escoffier, Antoine vs Marie, Jules

Damm, Martin vs Qualifier

Giustino, Lorenzo vs Bellucci, Mattia

Qualifier vs (4) Piros, Zsombor

(5) Droguet, Titouan vs Qualifier

Berankis, Ricardas vs Squire, Henri

Kolar, Zdenek vs Qualifier

Galarneau, Alexis vs (2/WC) Halys, Quentin

(1) Lamasine, Tristanvs Oberleitner, NeilOetzbach, Adrianvs (11) Glinka, Daniil

(2) Naw, Hazem vs Vatutin, Alexey

Gobat, Adrien vs (9) De Schepper, Kenny

(3) Gautier, Alexis vs (WC) de Schepper, Joffrey

Gadamauri, Buvaysar vs (12) Rosenkranz, Mats

(4) Bertola, Remy vs Bax, Florent

(Alt) Vylegzhanin, Nikolay vs (10) Mikrut, Luka

(5) Rottoli, Lorenzo vs Voisin, Emilien

(WC) Vandermeersch, Cyril vs (7) Nijboer, Ryan

(6) Trotter, James vs (WC) Aubriot, Alexandre

(WC) Rivet, Maxence vs (8) Coulibaly, Eliakim

Jean Jaures – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Remy Bertola vs Florent Bax

2. [3] Alexis Gautier vs [WC] Joffrey de Schepper

3. [6] James Trotter vs [WC] Alexandre Aubriot

4. Adrien Gobat vs [9] Kenny De Schepper

5. [WC] Cyril Vandermeersch vs [7] Ryan Nijboer

6. [1] Tristan Lamasine vs Neil Oberleitner

Tourlaville – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Nikolay Vylegzhanin vs [10] Luka Mikrut

2. Buvaysar Gadamauri vs [12] Mats Rosenkranz

3. [WC] Maxence Rivet vs [8] Eliakim Coulibaly

4. [2] Hazem Naw vs Alexey Vatutin

5. [5] Lorenzo Rottoli vs Emilien Voisin

6. Adrian Oetzbach vs [11] Daniil Glinka