ATP 250 Adelaide e Auckland e WTA 500 Adelaide e WTA 250 Auckland: I risultati completi con il dettaglio delle Finali. La prima volta di Jiri Lehecka

In questa settimana di tornei ATP sono emersi due nuovi vincitori. Mentre ad Auckland è stato Alejandro Tabilo a celebrare il suo primo titolo in carriera, nell’ATP di Adelaida è stata la volta di Jiri Lehecka, che ha trionfato su Jack Draper con un risultato di 4-6, 6-3, 6-4 in un match di elevata qualità, dove i servizi hanno giocato un ruolo decisivo. Significativa è stata anche la capacità del tennista ceco di annullare le palle break (8 su 9) e di sfruttare le occasioni di break a suo favore (2 su 5), aspetti cruciali che hanno contribuito al suo successo. Con questo trionfo, Lehecka si guadagna un posto al numero 22 nel ranking mondiale, raggiungendo così la sua posizione più alta finora.

ATP 250 – Auckland (Nuova Zelanda) 🇳🇿 – Finali, cemento

