Challenger Oeiras 2, Buenos Aires e Nothamburi: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Oeiras 2 (🇵🇹 Portogallo) – Td Qualificazione – 1° Turno Md, cemento (al coperto)

1. Elmer Mollervs [10] Mathys Erhard

2. Ethan Quinn vs [WC] Joao Domingues (non prima ore: 14:00)



3. Valentin Royer vs [2] Henrique Rocha



4. [WC] Tiago Pereira vs [PR] Paul Jubb



Court 3 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Michael Vrbensky vs Alexis Gautier



2. [4] Altug Celikbilek vs [12] Aidan McHugh



3. [1] Alejandro Moro Canas vs Aidan Mayo



4. Matteo Martineau vs [7] Maxime Janvier



Court 6 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [1/Alt] Marvin Moeller vs [7] Marius Copil



2. [3] Dan Added vs [11] Samuel Vincent Ruggeri



3. [5] Tristan Lamasine vs [8] Sebastian Fanselow



4. August Holmgren vs Maximilian Neuchrist



ATP Buenos Aires (Argentino) 1 Alexis Gurmendi • Alexis Gurmendi 30 1 Dmitry Popko [9] Dmitry Popko [9] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Gurmendi 0-15 15-15 30-15 30-30 1-2 D. Popko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Gurmendi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 D. Popko 15-0 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-0 → 0-1

1. [WC] Alexis Gurmendivs [9] Dmitry Popko

2. Adolfo Daniel Vallejo vs [7] Gonzalo Villanueva



3. [WC] Leonardo Aboian vs [WC] Alexis Gurmendi OR [9] Dmitry Popko



4. [Alt] Felix Gill vs Joao Fonseca (non prima ore: 18:30)



5. [1] Lukas Neumayer vs Carlos Sanchez Jover



Cancha 2 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Matias Franco Descotte vs [11] Svyatoslav Gulin



2. [WC] Tadeo Meneo vs [10] Mateus Alves



ATP Buenos Aires (Argentino) 1 Tadeo Meneo • Tadeo Meneo 40 4 3 Mateus Alves [10] Mateus Alves [10] 40 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Meneo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-5 M. Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 T. Meneo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Alves 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 T. Meneo 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Meneo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 M. Alves 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Meneo 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 T. Meneo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Alves 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 T. Meneo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 M. Alves 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 T. Meneo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Alves 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Meneo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Alves 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Meneo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [Alt] Arklon Huertas Del Pino Cordova vs [12] Valerio Aboian



4. [4] Leo Borg OR Alex Marti Pujolras vs [WC] Tadeo Meneo OR [10] Mateus Alves



5. Alvaro Guillen Meza vs Gianluca Mager (non prima ore: 19:00)



Cancha 3 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 10:00)

1. [6] Damien Wenger vs [Alt] Ignacio Monzon



2. [4] Leo Borg vs Alex Marti Pujolras



ATP Buenos Aires (Argentino) 1 Leo Borg [4] • Leo Borg [4] 0 0 3 Alex Marti Pujolras Alex Marti Pujolras 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 L. Borg 3-4 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 L. Borg 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 L. Borg 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Marti Pujolras 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Borg 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Marti Pujolras 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 L. Borg 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 A. Marti Pujolras 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-4 → 0-5 L. Borg 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 A. Marti Pujolras 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-2 → 0-3 L. Borg 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Marti Pujolras 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [Alt] Marlon Vankan vs [8] Gonzalo Bueno



4. [6] Damien Wenger OR [Alt] Ignacio Monzon vs [Alt] Matias Franco Descotte OR [11] Svyatoslav Gulin



5. Liam Draxl vs [6] Murkel Dellien (non prima ore: 19:00)



CHALLENGER Nonthaburi 2 (🇹🇭 Thailandia) – Td Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Nonthaburi 2 Rio Noguchi [6] Rio Noguchi [6] 3 7 6 Marat Sharipov [7] Marat Sharipov [7] 6 6 4 Vincitore: Noguchi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Sharipov 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 4-2 → 4-3 R. Noguchi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Sharipov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 M. Sharipov 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Sharipov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 df 6*-2 ace 6-6 → 7-6 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 R. Noguchi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Sharipov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 M. Sharipov 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 M. Sharipov 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 M. Sharipov 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Noguchi 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 M. Sharipov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Noguchi 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 R. Noguchi 15-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 2-5 → 3-5 M. Sharipov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-4 → 2-5 R. Noguchi 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Sharipov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 0-3 R. Noguchi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Sharipov 0-15 df 0-30 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. [6] Rio Noguchivs [7] Marat Sharipov

2. [4] Yun seong Chung vs [8] Christian Langmo



ATP Nonthaburi 2 Yun seong Chung [4] Yun seong Chung [4] 2 0 Christian Langmo [8] Christian Langmo [8] 6 6 Vincitore: Langmo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Y. seong Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-3 → 0-4 Y. seong Chung 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 C. Langmo 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 Y. seong Chung 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Y. seong Chung 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Y. seong Chung 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Y. seong Chung 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Langmo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Y. seong Chung 30-0 0-0 → 1-0

3. [WC] Kasidit Samrej vs [WC] Wishaya Trongcharoenchaikul (non prima ore: 07:00)



ATP Nonthaburi 2 Kasidit Samrej Kasidit Samrej 2 3 Wishaya Trongcharoenchaikul Wishaya Trongcharoenchaikul 6 6 Vincitore: Trongcharoenchaikul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Samrej 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 W. Trongcharoenchaikul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 K. Samrej 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-4 → 3-4 W. Trongcharoenchaikul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 K. Samrej 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 2-3 W. Trongcharoenchaikul 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 K. Samrej 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 W. Trongcharoenchaikul 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 K. Samrej 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 W. Trongcharoenchaikul 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 K. Samrej 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 2-4 → 2-5 W. Trongcharoenchaikul 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Samrej 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 W. Trongcharoenchaikul 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 K. Samrej 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 W. Trongcharoenchaikul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Samrej 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Bernard Tomic vs Yasutaka Uchiyama



ATP Nonthaburi 2 Bernard Tomic • Bernard Tomic 30 4 6 1 Yasutaka Uchiyama Yasutaka Uchiyama 15 6 2 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. Tomic 15-0 15-15 30-15 1-1 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Tomic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 5-2 → 6-2 B. Tomic 15-0 40-0 ace 40-15 df 4-2 → 5-2 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 Y. Uchiyama 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 B. Tomic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 B. Tomic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-3 → 4-4 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 Y. Uchiyama 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 3-3 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Tomic 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Y. Uchiyama 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 B. Tomic 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

COURT B – Ora italiana: 04:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Makoto Ochi vs Ramkumar Ramanathan



ATP Nonthaburi 2 Makoto Ochi Makoto Ochi 4 2 Ramkumar Ramanathan Ramkumar Ramanathan 6 6 Vincitore: Ramanathan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Ochi 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 R. Ramanathan 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 1-5 → 2-5 M. Ochi 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Ochi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Ochi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Ramanathan 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Ochi 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 R. Ramanathan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 M. Ochi 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 M. Ochi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Ramanathan 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. Ochi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Ramanathan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Ochi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 R. Ramanathan 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

2. [5] Nick Hardt vs Fajing Sun



ATP Nonthaburi 2 Nick Hardt [5] Nick Hardt [5] 7 6 Fajing Sun Fajing Sun 5 4 Vincitore: Hardt Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Sun 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 N. Hardt 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 F. Sun 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Hardt 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Sun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 N. Hardt 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Sun 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 N. Hardt 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Sun 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 N. Hardt 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 F. Sun 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 N. Hardt 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 5-4 F. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 N. Hardt 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 F. Sun 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 N. Hardt 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 F. Sun 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Hardt 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 F. Sun 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Hardt 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-0 → 0-1

3. Hady Habib vs [6] Tennys Sandgren (non prima ore: 07:00)



ATP Nonthaburi 2 Hady Habib Hady Habib 1 4 Tennys Sandgren [6] Tennys Sandgren [6] 6 6 Vincitore: Sandgren Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 T. Sandgren 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Habib 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Habib 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Sandgren 15-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 H. Habib 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 T. Sandgren 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 H. Habib 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 T. Sandgren 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 H. Habib 30-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Habib 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Habib 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 H. Habib 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [5] Coleman Wong vs Chun-Hsin Tseng



ATP Nonthaburi 2 Coleman Wong [5] Coleman Wong [5] 7 6 Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 6 3 Vincitore: Wong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Wong 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 C. Wong 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 C. Tseng 30-0 40-0 ace 4-1 → 4-2 C. Wong 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Tseng 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 3-0 → 3-1 C. Wong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 C. Tseng 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Wong 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* ace 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 ace 6-6 → 7-6 C. Wong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 ace 5-6 → 6-6 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 C. Wong 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 C. Tseng 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 C. Wong 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-4 → 4-4 C. Tseng 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Wong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 C. Wong 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 C. Wong 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 1-1 C. Tseng 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

ATP Nonthaburi 2 Rigele Te Rigele Te 6 1 6 Hiroki Moriya Hiroki Moriya 3 6 7 Vincitore: Moriya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 6-6 → 6-7 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 R. Te 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 6-5 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 R. Te 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 R. Te 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 H. Moriya 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 3-3 R. Te 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 R. Te 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 H. Moriya 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 R. Te 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 H. Moriya 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 R. Te 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-5 → 1-5 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 R. Te 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 H. Moriya 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Te 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 H. Moriya 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Te 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 H. Moriya 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 5-3 R. Te 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 H. Moriya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 R. Te 15-0 40-0 ace 1-3 → 2-3 H. Moriya 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 R. Te 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 H. Moriya 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Te 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

1. [Alt] Rigele Tevs Hiroki Moriya

2. Yusuke Takahashi vs Stefanos Sakellaridis (non prima ore: 05:30)



ATP Nonthaburi 2 Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 7 6 Stefanos Sakellaridis Stefanos Sakellaridis 6 3 Vincitore: Takahashi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Y. Takahashi 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-3 → 6-3 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Sakellaridis 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-1 → 4-2 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 S. Sakellaridis 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 3-0 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* ace 6*-3 6-6 → 7-6 Y. Takahashi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Y. Takahashi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 S. Sakellaridis 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Sakellaridis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Takahashi 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Sakellaridis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Sakellaridis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 Y. Takahashi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 S. Sakellaridis 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

3. [3] Lucas Poullain vs Salvatore Caruso (non prima ore: 07:00)



ATP Nonthaburi 2 Lucas Poullain [3] Lucas Poullain [3] 0 2 Salvatore Caruso Salvatore Caruso 6 6 Vincitore: Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 L. Poullain 15-0 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Poullain 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 S. Caruso 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Poullain 0-15 0-30 0-40 2-0 → 2-1 S. Caruso 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Poullain 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 L. Poullain 0-15 0-30 0-40 15-40 0-4 → 0-5 S. Caruso 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 L. Poullain 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Caruso 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Poullain 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

4. [Alt] Dominik Palan vs Giovanni Fonio