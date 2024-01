Challenger Canberra, Nonthaburi, Noumea e Oeiras: I risultati con il dettaglio del Day 4 (LIVE)

CHALLENGER Canberra 🇦🇺 (Australia) – Quarti di Finale, cemento

ATP Canberra Dominik Koepfer [1] Dominik Koepfer [1] A 7 1 David Goffin [6] • David Goffin [6] 40 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Goffin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 D. Koepfer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 ace 5*-5 6-5* ace 6-6 → 7-6 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 D. Koepfer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 D. Koepfer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 D. Koepfer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 D. Goffin 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Koepfer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 D. Koepfer 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [1] Dominik Koepfervs [6] David Goffin(non prima ore: 08:15)

4. [WC] Tristan Schoolkate vs Brandon Nakashima



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

2. Gabriel Diallo vs [Q] Matteo Gigante (non prima ore: 01:30)



ATP Canberra Gabriel Diallo Gabriel Diallo 7 6 Matteo Gigante Matteo Gigante 6 2 Vincitore: Diallo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 G. Diallo 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-2 → 6-2 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 G. Diallo 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 3-1 → 3-2 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 M. Gigante 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 2-1 G. Diallo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* ace 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 G. Diallo 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 G. Diallo 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 4-4 → 5-4 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 G. Diallo 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 G. Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Gigante 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Andre Goransson / Albano Olivetti vs Gabriel Diallo / Emilio Nava (non prima ore: 08:15)



ATP Canberra Andre Goransson / Albano Olivetti [1] Andre Goransson / Albano Olivetti [1] 0 6 0 Gabriel Diallo / Emilio Nava • Gabriel Diallo / Emilio Nava 30 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 G. Diallo / Nava 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Goransson / Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 G. Diallo / Nava 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Goransson / Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 G. Diallo / Nava 0-15 0-30 0-40 15-40 3-2 → 4-2 A. Goransson / Olivetti 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 G. Diallo / Nava 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 2-1 → 2-2 G. Diallo / Nava 15-0 30-0 40-0 1-0 A. Goransson / Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alana Parnaby / Ivana Popovic vs [2] Harriet Dart / Anna-Lena Friedsam



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 03:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [3] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez vs Daniel Rincon / Abdullah Shelbayh



ATP Canberra Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez [3] Diego Hidalgo / Cristian Rodriguez [3] 0 7 3 Daniel Rincon / Abdullah Shelbayh • Daniel Rincon / Abdullah Shelbayh 0 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Rincon / Shelbayh 3-2 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Rincon / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / Rodriguez 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Hidalgo / Rodriguez 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Rincon / Shelbayh 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 6-5 → 7-5 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Rincon / Shelbayh 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 D. Rincon / Shelbayh 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 D. Rincon / Shelbayh 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Rincon / Shelbayh 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 D. Hidalgo / Rodriguez 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Rincon / Shelbayh 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 D. Hidalgo / Rodriguez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Jakub Mensik vs [Q] Alexander Ritschard



ATP Canberra Jakub Mensik Jakub Mensik 0 0 Alexander Ritschard Alexander Ritschard 0 0 Vincitore: Mensik per walkover Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

ATP Nonthaburi 1 Yu Hsiou Hsu Yu Hsiou Hsu 6 6 Brandon Holt Brandon Holt 1 4 Vincitore: Hsu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 B. Holt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-4 → 5-4 Y. Hsiou Hsu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 B. Holt 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 3-3 B. Holt 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Y. Hsiou Hsu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 B. Holt 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 B. Holt 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Y. Hsiou Hsu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 B. Holt 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 Y. Hsiou Hsu 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

1. Yu Hsiou Hsuvs Brandon Holt

2. [Q] Seongchan Hong vs [Q] Marat Sharipov (non prima ore: 06:00)



ATP Nonthaburi 1 Seongchan Hong Seongchan Hong 3 6 6 Marat Sharipov Marat Sharipov 6 3 2 Vincitore: Hong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Hong 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 M. Sharipov 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-1 → 5-2 S. Hong 15-0 ace 30-0 40-0 4-1 → 5-1 M. Sharipov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 S. Hong 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Sharipov 0-15 0-30 0-40 df 1-1 → 2-1 S. Hong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Sharipov 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 S. Hong 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 M. Sharipov 30-0 ace 40-0 40-15 5-2 → 5-3 S. Hong 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 M. Sharipov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 S. Hong 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Sharipov 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 S. Hong 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 M. Sharipov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 S. Hong 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Sharipov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 S. Hong 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 M. Sharipov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 S. Hong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Sharipov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 S. Hong 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Sharipov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 M. Sharipov 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

3. Arthur Fery / Joshua Paris vs Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha



ATP Nonthaburi 1 Arthur Fery / Joshua Paris • Arthur Fery / Joshua Paris 40 7 1 Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha Rithvik Choudary Bollipalli / Niki Kaliyanda Poonacha 40 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Fery / Paris 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 1-1 R. Choudary Bollipalli / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Fery / Paris 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. Fery / Paris 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 R. Choudary Bollipalli / Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 A. Fery / Paris 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 R. Choudary Bollipalli / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 5-3 → 5-4 A. Fery / Paris 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 R. Choudary Bollipalli / Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Fery / Paris 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 R. Choudary Bollipalli / Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 3-1 → 3-2 A. Fery / Paris 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 R. Choudary Bollipalli / Kaliyanda Poonacha 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 A. Fery / Paris 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Choudary Bollipalli / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

4. [WC] Pruchya Isaro / Maximus Jones vs Ray Ho / Yun seong Chung



Il match deve ancora iniziare

COURT B – Ora italiana: 04:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Gauthier Onclin vs [Q] Lucas Pouille



ATP Nonthaburi 1 Gauthier Onclin Gauthier Onclin 3 2 Lucas Pouille Lucas Pouille 6 6 Vincitore: Pouille Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Pouille 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-5 → 2-6 G. Onclin 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 G. Onclin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 L. Pouille 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-3 → 0-4 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 L. Pouille 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 G. Onclin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 G. Onclin 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-5 → 3-5 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 G. Onclin 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 L. Pouille 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 G. Onclin 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 L. Pouille 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 G. Onclin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Pouille 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [Q] Valentin Vacherot vs Francesco Passaro (non prima ore: 06:00)



ATP Nonthaburi 1 Valentin Vacherot Valentin Vacherot 4 7 7 Francesco Passaro Francesco Passaro 6 5 6 Vincitore: Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 V. Vacherot 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Passaro 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 V. Vacherot 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 F. Passaro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 6-5 → 7-5 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 6-5 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 1-2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Passaro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 4-6 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 F. Passaro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Passaro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Vacherot 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Passaro 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Passaro 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

3. [1] Luke Johnson / Skander Mansouri vs Dennis Novak / Akira Santillan



ATP Nonthaburi 1 Luke Johnson / Skander Mansouri [1] Luke Johnson / Skander Mansouri [1] 0 4 Dennis Novak / Akira Santillan • Dennis Novak / Akira Santillan 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Novak / Santillan 4-1 L. Johnson / Mansouri 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 D. Novak / Santillan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 2-1 → 3-1 L. Johnson / Mansouri 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Novak / Santillan 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Johnson / Mansouri 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

4. Francis Casey Alcantara / Kaichi Uchida vs [4] Hans Hach Verdugo / JiSung Nam



Il match deve ancora iniziare

ATP Noumea Maxime Chazal / Gillian Osmont Maxime Chazal / Gillian Osmont 6 6 Louam Boivin / Charlie Camus Louam Boivin / Charlie Camus 1 0 Vincitore: Chazal / Osmont Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Boivin / Camus 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 5-0 → 6-0 M. Chazal / Osmont 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 L. Boivin / Camus 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df 3-0 → 4-0 M. Chazal / Osmont 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 L. Boivin / Camus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 M. Chazal / Osmont 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Boivin / Camus 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-1 → 6-1 M. Chazal / Osmont 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 L. Boivin / Camus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 3-1 → 4-1 M. Chazal / Osmont 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Boivin / Camus 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Chazal / Osmont 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 L. Boivin / Camus 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 1-0

1. [WC] Maxime Chazal/ Gillian Osmontvs [WC] Louam Boivin/ Charlie Camus

2. [1] Richard Gasquet vs Gijs Brouwer (non prima ore: 07:00)



ATP Noumea Richard Gasquet [1] Richard Gasquet [1] 6 2 5 Gijs Brouwer Gijs Brouwer 4 6 7 Vincitore: Brouwer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 G. Brouwer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-5 → 5-5 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 G. Brouwer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 G. Brouwer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 G. Brouwer 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Brouwer 15-0 30-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 2-6 G. Brouwer 15-0 30-0 2-4 → 2-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-4 → 2-4 G. Brouwer 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 G. Brouwer 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 G. Brouwer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 R. Gasquet 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 G. Brouwer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 R. Gasquet 15-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 G. Brouwer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 df df 1-2 → 1-3 G. Brouwer 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 G. Brouwer 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [3] Hugo Gaston vs Enzo Couacaud



ATP Noumea Hugo Gaston [3] • Hugo Gaston [3] 15 0 Enzo Couacaud Enzo Couacaud 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Gaston 15-15 15-30 0-1 E. Couacaud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [5] Arthur Cazaux vs [4] Benoit Paire



Il match deve ancora iniziare

Court Morault – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [8] Jesper de Jong vs Harold Mayot



ATP Noumea Jesper de Jong [8] • Jesper de Jong [8] 0 6 5 4 Harold Mayot Harold Mayot 0 3 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. de Jong 4-3 H. Mayot 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-2 → 4-3 J. de Jong 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Mayot 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 H. Mayot 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 J. de Jong 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 J. de Jong 0-15 df 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. de Jong 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Mayot 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 J. de Jong 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-2 → 2-3 J. de Jong 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 H. Mayot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 1-1 → 1-2 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. de Jong 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 6-3 H. Mayot 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. de Jong 30-0 40-0 3-3 → 4-3 H. Mayot 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. de Jong 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 H. Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 J. de Jong 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 H. Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. de Jong 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. Moerani Bouzige / Blake Mott vs [2] Colin Sinclair / Rubin Statham



Il match deve ancora iniziare

3. Gijs Brouwer / Jesper de Jong vs [4] Thomas Fancutt / Ajeet Rai



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Toshihide Matsui / Calum Puttergill vs Enzo Couacaud / Harold Mayot



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [LL] Vadym Ursuvs [WC] Jaime Faria

2. [3] Cem Ilkel vs Gastao Elias (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [PR] Paul Jubb vs [2] Joao Sousa



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Sebastian Fanselow / Lucas Gerch vs Gabriel Debru / Tristan Lamasine



Il match deve ancora iniziare

2. Adrian Andreev / Michael Vrbensky vs [2] Jaime Faria / Henrique Rocha



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Johannes Ingildsen / Cannon Kingsley vs [3] Jay Clarke / Marcus Willis



Il match deve ancora iniziare

2. Thai-Son Kwiatkowski vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Theo Arribage / Michael Geerts vs [WC] Joao Domingues / Tiago Pereira



Il match deve ancora iniziare