Challenger Curitiba: Il Tabellone Principale e di Quali. Luciano Darderi al via

Challenger Curitiba – Tabellone Principale – terra

(1) Cerundolo, Juan Manuel vs (WC) Leite, Wilson

Qualifier vs Rodriguez Taverna, Santiago

Reis Da Silva, Joao Lucas vs Qualifier

Ribeiro, Eduardo vs (5) Dellien, Hugo

(4) Kopriva, Vit vs Neumayer, Lukas

Burruchaga, Roman Andres vs (WC) De Almeida, Gustavo Ribeiro

Qualifier vs Andreozzi, Guido

Qualifier vs (8) Ugo Carabelli, Camilo

(7) Navone, Mariano vs Ficovich, Juan Pablo

Qualifier vs Olivo, Renzo

(WC) Luz, Orlando vs Dellien, Murkel

Qualifier vs (3) Comesana, Francisco

(6) Meligeni Alves, Felipe vs Kuzuhara, Bruno

Crawford, Oliver vs Torres, Juan Bautista

Darderi, Luciano vs Svrcina, Dalibor

Pucinelli De Almeida, Matheus vs (2) Tirante, Thiago Agustin

Challenger Curitiba – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Taberner, Carlos vs Carou, Ignacio

Huertas Del Pino Cordova, Arklon vs (11) Ayeni, Alafia

(2) Dutra da Silva, Daniel vs Gimenez, Igor

(Alt) Tosetto, Rafael vs (12) Roncadelli, Franco

(3) Boscardin Dias, Pedro vs (WC) Britto, Luis

(WC) Camargo Lima, Enzo vs (7) Sakamoto, Pedro

(4) Alves, Mateus vs (WC) dos Santos, Ryan Augusto

Schiessl, Joao Eduardo vs (8) Pereira, Jose

(5) Villanueva, Gonzalo vs (WC) Santos Gava, Kaua Lorenzo

(Alt) Roveri Sidney, Gabriel vs (9) Klier Junior, Gilbert

(6) Zanellato, Nicolas vs (Alt) Saraiva Dos Santos, Paulo Andre

Zormann, Marcelo vs (10) Buse, Ignacio