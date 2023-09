Da Parma – Bogdan vince il derby romeno: la sfida con Schmiedlova continua

Terz’ultima giornata di gare al Tennis Club Parma, teatro ospitante del WTA 125 organizzato da MEF Tennis Events. A prendersi la scena sono state nuovamente Anna Karolina Schmiedlova e Ana Bogdan, teste di serie n°1 e n°2 del torneo. La slovacca ha sconfitto in 3 set (6-1, 6-7, 6-4) la slovena Juvan, mentre la tennista romena si è imposta in rimonta contro la connazionale Cristian, giustiziera della “nostra” Sara Errani al 1° turno. In semifinale, a far compagnia alle due atlete sopracitate, ci saranno anche Katarzyna Kawa, la polacca si è imposta sulla spagnola Bouzas Maneiro (2-6, 6-4, 3-6), e l’ungherese Anna Bondar alla quale sono bastati due set per estromettere dalla manifestazione la bulgara Viktoriya Tomova (7-5, 6-4).

Il derby romeno accende il Tc Parma: Bogdan, che rimonta!

2 ore e 27 minuti di gioco, tre set, errori da ambo i lati, nervosismo e furore agonistico. Il big match di giornata era un derby, un derby che non ha tradito le attese, pur rispettando il pronostico della vigilia: è Ana Bogdan ad alzare le braccia al cielo, ma la testa di serie n°2 ha dovuto faticare più del previsto contro la connazionale Jacqueline Cristian.

Nel 1° set a far la differenza è la battura di Cristian che trova 4 ace e sfrutta le basse percentuali sulla 1ª di servizio di Bogdan, troppo nervosa e fallosa in avvio. Nel 5° game Cristian dà la prima spallata al match con un dritto lungo linea che non lascia scampo a Bogdan. Il break di vantaggio basta e avanza per mandare in archivio il primo parziale (6-4).

Alla ripresa del gioco Bogdan rientra in campo con un piglio diverso. Pronti via e la n°71 al mondo sale subito 3-0, l’avvio sprint della connazionale coglie di sorpresa Cristian che non riuscendo a ripetere l’ottima performance della prima parte di gara, accusa il colpo. Bogdan ne approfitta e pareggia i conti con un sonoro 6-1 dopo poco più di mezz’ora.

Nel set decisivo Cristian manifesta ancora qualche difficoltà, Bogdan continua a premere sull’acceleratore e strappa un altro break, salendo 3-2 nel 5° game. I giochi successivi scivolano via abbastanza rapidi fino al 5- 4 per Bogdan che avrebbe la ghiotta occasione di servire per il match e invece subisce il contro-break di Cristian che allunga l’incontro al tie-break. Un tie-break avaro di colpi di scena, Bogdan questa volta non fa sconti, si impone 7-1 e stacca il pass per la semifinale dove sfiderà Anna Bondar.

Schmiedlova-Bogdan: la sfida a distanza continua

Continua la sfida a distanza tra Ana Bogdan e Anna Karolina Schmiedlova. Le due tenniste hanno conquistato entrambe la semifinale del torneo Open Ladies (Wta 125) di Parma e potrebbero ritrovarsi l’una contro l’altra nell’atto conclusivo della competizione: lo scorso anno la romena estromise dalla manifestazione la collega slovacca che spera di restituire il “favore” in questa nuova edizione. Tuttavia, prima di fare i conti senza l’oste, bisognerà qualificarsi per la finalissima in programma sabato pomeriggio … Kawa e Bondar permettendo.





Enzo Bellino