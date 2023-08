Challenger Zhuhai: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Zhuhai – Tabellone Principale – hard

(1) Berankis, Ricardas vs (Alt) Fomin, Sergey

Qualifier vs Sakellaridis, Stefanos

(WC) Zhou, Yi vs Rai, Ajeet

Te, Rigele vs (6) Sekulic, Philip

(4) Saville, Luke vs Qualifier

Sinclair, Colin vs Borg, Leo

Takahashi, Yusuke vs (Alt) Zgirovsky, Alexander

Weber, Arthur vs (7) Peliwo, Filip

(8) Ly, Nam Hoang vs Karlovskiy, Evgeny

Qualifier vs Zhu, Evan

(WC) Li, Zhe vs Qualifier

Qualifier vs (3) McCabe, James

(5) Palan, Dominik vs Qualifier

Strombachs, Robert vs Mu, Tao

Statham, Rubin vs Sun, Fajing

(WC) Bai, Yan vs (2) Jung, Jason

(1) Li, Hanwenvs ByeBye vs (8) Wang, Aoran

(2) Sekiguchi, Shuichi vs Bye

(Alt) Hsieh, Cheng-Peng vs (11) Kalovelonis, Markos

(3) Haliak, Mikalai vs Bye

Bye vs (10) Dong, Zhenxiong

(4) Wang, Xiaofei vs Bye

Dong, Jiayang vs (12) Ward IV, Emmett

(5) Castelnuovo, Luca vs Bye

Bye vs (7) Liu, Hanyi

(6) Ho, Ray vs Bye

Bye vs (9/Alt) Liaonenka, Aliaksandr

1. [3] Mikalai Haliak vs [10] Zhenxiong Dong2. [1] Hanwen Livs [8] Aoran Wang

Court 2 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [Alt] Cheng-Peng Hsieh vs [11] Markos Kalovelonis

2. [5] Luca Castelnuovo vs [7] Hanyi Liu

Court 3 – Ora italiana: 07:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Jiayang Dong vs [12] Emmett Ward IV

2. [6] Ray Ho vs [9/Alt] Aliaksandr Liaonenka