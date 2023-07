Da Palermo: Saranno almeno sei le azzurre nel Md. Nelle quali presenza di Brenda Fruhvirtova

La 16enne Brenda Fruhvirtova, astro nascente del tennis mondiale, guida il tabellone di qualificazione dei 34^ Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 in programma dal 15 al 23 luglio sui campi in terra rossa del Country Time club di Palermo. La giovanissima tennista della Repubblica Ceca, n. 138 del ranking, ha già vinto 9 titoli ITF, di cui il primo all’età di 14 anni (la più giovane in assoluto del circuito). Brenda, sorella minore di Linda (18 anni ed un best ranking da 49 al mondo), sarà la prima testa di serie di un tabellone di qualificazione di assoluta qualità. La Fruhvirtova precede la svizzera Viktorija Golubic (best ranking 35), la 19enne Erika Andreeva e l’ucraina Dayana Yastremska, ex n. 21 al mondo.

Unica italiana, per il momento nel tabellone di qualificazione grazie alla propria classifica, è Nuria Brancaccio (177 del ranking), mentre Matilde Paoletti è fuori di 4 posti. Una delle 4 Wild Card per le quali è, già, stata assegnata alla siciliana, Dalila Spiteri, vincitrice del circuito in 3 tappe “Race to Palermo”, organizzato dal Country Time Club insieme al Comitato regionale della FITP.

Intanto, i forfait sia dell’australiana, Ajla Tomljanovic, che della statunitense Elizabeth Mandlik, spalancano le porte del Main Draw all’azzurra Lucrezia Stefanini e ad Anastasia Pavlyuchenkova, vincitrice quest’ultima di 12 titoli Wta in carriera e 9 volte in finale, tra cui nel 2021 al Roland Garros. L’ex n. 11 al mondo ha raggiunto i quarti di finale in tutti gli altri Slam, oltre ad aver vinto in coppia con Andrej Rublev la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo nel doppio misto. Lo scorso anno, dopo la vittoria nel doppio (con Veronika Kudermetova) agli Internazionali di Roma, è stata costretta a saltare il resto della stagione per un infortunio al ginocchio sinistro. Scivolata al n. 850 della classifica mondiale, è arrivata ai quarti di finale dell’ultimo Roland Garros, scalando la classifica mondiale fino al n. 119.

L’ingresso nel Main Draw di Lucrezia Stefanini porta, invece, a 6 le presenze azzurre nel tabellone principale, che, già, poteva contare su Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Martina Trevisan e Sara Errani.

“Con le ultime presenze di assoluto valore che si aggiungono a quelle consolidate di Daria Kasatkina ed Elina Svitolina – ha sottolineato il direttore dei Palermo Ladies Open, Oliviero Palma – si sta concretizzando il miglior torneo di sempre al Country. Sono, comunque, in partenza per Wimbledon per chiudere alcune trattative relative alle Wild Card, che consentiranno di arricchire ulteriormente il torneo. Un torneo – ha concluso Palma – che, fin dalle qualificazioni, promette spettacolo”.

Ricordiamo che sono ancora in vendita i biglietti per assistere ai 34^ Palermo Ladies Open. E’ possibile acquistare i tagliandi attraverso il circuito Vivaticket (https://www.vivaticket.com/it/programming/34-palermo-ladies-open/2205) oppure alla segreteria del Circolo Country Time Club n. 5 di Palermo. (nr)