Martina Trevisan esce al primo turno di Wimbledon

Martina Trevisan, la 29enne tennista toscana classificata n. 64 WTA, dovrà aspettare un altro anno per cercare di vincere il suo primo match a Wimbledon, il terzo Slam della stagione giocato sui prati dell’All England Club di Londra. Wimbledon quest’anno, dopo il caos del 2022, è nuovamente aperto a tutti i concorrenti e offre punti validi per il ranking mondiale. Quest’anno il montepremi ha raggiunto un record di 44,7 milioni di sterline.

La partita che ha visto la sconfitta di Trevisan è stata giocata contro Sara Sorribes Tormo, la 26enne tennista spagnola classificata n. 84 nel ranking mondiale. Nonostante Trevisan avesse iniziato la partita con grande determinazione, il suo spirito di combattimento si è gradualmente affievolito e il suo servizio è mancato in una giornata in cui anche il forte vento ha complicato le cose. Il match si è concluso con una sconfitta per Trevisan, con un punteggio di 64 61, in un’ora e quaranta minuti.

Nel corso del match, Martina non è riuscita a sfruttare tre palle-break nel game d’apertura del primo set. Nonostante giocasse decisamente meglio della sua avversaria, grazie alle sue traiettorie mancine, non è riuscita a tradurre questo vantaggio in termini di punteggio.

Il secondo set ha visto Sorribes Tormo prendere sempre più fiducia. Ha strappato di nuovo il servizio a Trevisan nel terzo game della seconda frazione (2-1), confermando poi il vantaggio (3-1). La situazione è peggiorata per l’italiana, quando il servizio ha continuato a non funzionare, e un secondo break a zero ha allungato ulteriormente il vantaggio della spagnola (4-1). Dopo aver annullato due palle-break e allungato sul 5-1, Sorribes Tormo ha chiuso il match (6-1), strappando ancora una volta il servizio a Martina, che non è riuscita a capitalizzare un vantaggio di 40-0.

Sorribes Tormo affronterà quindi nel secondo turno la numero uno del mondo, Iga Swiatek. Per Trevisan, sarà un’altra attesa di un anno per cercare di ottenere la sua prima vittoria a Wimbledon.

Slam Wimbledon M. Trevisan M. Trevisan 3 1 S. Sorribes Tormo S. Sorribes Tormo 6 6 Vincitore: S. Sorribes Tormo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Sorribes Tormo 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Trevisan 4-5 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 3-4 → 3-5 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1