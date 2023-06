ATP 250 Eastbourne: Il Tabellone di Quali. Nessuna presenza italiana

vs (

Alt) Sasikumar, Mukund

Durasovic, Viktor vs (6) Gojo, Borna

(2) Huesler, Marc-Andrea vs Gengel, Marek

(WC) Little, Daniel vs (8/Alt) Zhukayev, Beibit

(3) Galan, Daniel Elahi vs Janvier, Maxime

(WC) Hussey, Giles vs (7) Choinski, Jan

(4) Vukic, Aleksandar vs (Alt) Fery, Arthur

Mansouri, Skander vs (5) Cerundolo, Juan Manuel

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jodie Burrage vs [9] Kamilla Rakhimova

2. [5] Yulia Putintseva vs [WC] Heather Watson

3. [2] Marc-Andrea Huesler vs Marek Gengel (non prima ore: 15:30)

4. [WC] Daniel Little vs [8/Alt] Beibit Zhukayev

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Giles Hussey vs [7] Jan Choinski

2. [1] Luca Van Assche vs [Alt] Mukund Sasikumar

3. [4] Lauren Davis vs Diane Parry

4. [6] Linda Fruhvirtova vs [WC] Ella McDonald

Court 4 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Lesia Tsurenko vs Madison Brengle

2. [2] Jasmine Paolini vs [WC] Ranah Stoiber

3. Panna Udvardy vs [7] Ana Bogdan

4. [1] Petra Martic vs Rebecca Marino

Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Aleksandar Vukic vs [Alt] Arthur Fery

2. Skander Mansouri vs [5] Juan Manuel Cerundolo

3. [3] Daniel Elahi Galan vs Maxime Janvier (non prima ore: 15:30)

4. Viktor Durasovic vs [6] Borna Gojo

Court 12 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Camila Osorio vs [12] Cristina Bucsa

2. Barbora Strycova vs [8] Caty McNally

3. Tereza Martincova vs [10] Magdalena Frech (non prima ore: 15:30)

4. Dalma Galfi vs [11] Xiyu Wang