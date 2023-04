Martina Trevisan raggiunge gli ottavi di finale al torneo WTA 1000 di Madrid

Martina Trevisan, la 29enne tennista mancina di Firenze, si è qualificata per gli ottavi di finale nel prestigioso torneo WTA 1000 di Madrid. La tennista italiana, attualmente numero 20 del ranking WTA e 18esima testa di serie, ha mostrato una performance notevole nel terzo turno del torneo.

Trevisan ha sconfitto la statunitense Alycia Parks, n.54 del ranking WTA, che aveva eliminato in due set la bielorussa Victoria Azarenka, n.16 del ranking e 15 del seeding, due volte finalista a Madrid (2011 e 2012). La partita tra Trevisan e Parks è terminata con il punteggio di 7-6 (3), 6-1 dopo 1 ora e 50 minuti di gioco intenso.

Nonostante fosse avanti per 5-2 nel primo set con due break, Martina Trevisan ha subito il ritorno di Parks che ha pareggiato sul 5 pari. Tuttavia, l’azzurra ha dimostrato grande determinazione nel tiebreak, passando da 1-3 a conquistare la frazione con un parziale di sei punti consecutivi, vincendo per 7 punti a 3.

Nel secondo set, Trevisan ha dominato, portandosi in un attimo sul 5-0. Sebbene abbia mancato tre palle match consecutive nel sesto game, è riuscita a chiudere la partita per 6-1 nel gioco successivo, con il suo servizio a disposizione.

Agli ottavi di finale, Martina Trevisan affronterà la vincitrice tra Jessica Pegula, terza testa di serie, e Marie Bouzkova, 29esima testa di serie.