WTA 500 Stoccarda: Il Tabellone Principale. Presente Martina Trevisan per i colori italiani

WTA 500 Stoccarda – Tabellone Principale – terra

(1) Iga Swiatek vs Bye

Qinwen Zheng vs Qualifier

Ekaterina Alexandrova vs Donna Vekic

Karolina Pliskova vs (8) Maria Sakkari

(3) Ons Jabeur vs Bye

Jelena Ostapenko vs (WC) Emma Raducanu

Martina Trevisan vs Beatriz Haddad Maia

(WC) Jule Niemeier vs (6) Elena Rybakina

(5) Coco Gauff vs Veronika Kudermetova

Petra Kvitova vs Anastasia Potapova

(WC) Tatjana Maria vs Qualifier

Bye vs (4) Caroline Garcia

(7) Daria Kasatkina vs (WC) Paula Badosa

Qualifier vs Qualifier

Barbora Krejcikova vs Liudmila Samsonova

Bye vs (2) Aryna Sabalenka

WTA 500 Stoccarda – Tabellone Principale Doppio- terra

(1) Jelena Ostapenko / Lyudmyla Kichenok vs Anastasia Potapova / Veronika Kudermetova

Cristina Bucsa / Oksana Kalashnikova vs Aldila Sutjiadi / Miyu Kato

(3) Giuliana Olmos / Nicole Melichar-Martinez vs Ingrid Gamarra Martins / Linda Fruhvirtova

Miriam Kolodziejova / Alicja Rosolska vs Zhaoxuan Yang / Yifan Xu

Alexa Guarachi / Erin Routliffe vs Monica Niculescu / Makoto Ninomiya

(WC) Anna-Lena Friedsam / Mona Barthel vs (4) Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani

Alexandra Panova / Yana Sizikova vs Alycia Parks / Tereza Mihalikova

Nadiia Kichenok / Kimberley Zimmermann vs (2) Demi Schuurs / Desirae Krawczyk