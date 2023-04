ATP 250 Banja Luka: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Tre azzurri ai nastri di partenza

ATP 250 Banja Luka – Tabellone Principale – terra

(1) Albot, Radu vs (WC) Setkic, Aldin

Kuzmanov, Dimitar vs (8) Nardi, Luca

(2) Fils, Arthur vs Maestrelli, Francesco

Fatic, Nerman vs (6) Ymer, Elias

(3) Broady, Liam vs Vacherot, Valentin

(WC) Prizmic, Dino vs (7) Bellucci, Mattia

(4) Marozsan, Fabian vs (Alt) Shelbayh, Abdullah

Cazaux, Arthur vs (5) Klein, Lukas

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Nerman Fatic vs [6] Elias Ymer

2. [3] Liam Broady vs Valentin Vacherot

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Arthur Fils vs Francesco Maestrelli

2. [4] Fabian Marozsan vs [Alt] Abdullah Shelbayh

3. [1] Radu Albot vs [WC] Aldin Setkic

Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Arthur Cazaux vs [5] Lukas Klein

2. Dimitar Kuzmanov vs [8] Luca Nardi

3. [WC] Dino Prizmic vs [7] Mattia Bellucci