ATP 250 Monaco di Baviera: Il Tabellone di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurri al via

ATP 250 Monaco di Baviera – Tabellone Qualificazione – terra

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Aslan Karatsev vs Robin Haase

2. Louis Wessels vs [8] Daniel Masur

3. Lukas Rosol vs [5] Flavio Cobolli

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [WC] Marko Topo vs [7] Shintaro Mochizuki

2. [2] Vit Kopriva vs Alvaro Lopez San Martin

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Riccardo Bonadio vs [WC] Philip Florig

2. Alexey Vatutin vs [6] Alexander Ritschard

3. [4] Zdenek Kolar vs Viktor Durasovic (non prima ore: 14:00)