Lorenzo Musetti dopo aver battuto Novak Djokovic a Monte Carlo: “Vittoria incredibile, faccio fatica a contenere le lacrime. Ho annullato un palla break sul 5-4 dopo avere avuto due match-point, mi era tremata la mano per paura di vincere” (con la sintesi della partita)

Lorenzo Musetti : “Vittoria incredibile, faccio fatica a contenere le lacrime. Ho annullato un palla break sul 5-4 dopo avere avuto due match-point, mi era tremata la mano per paura di vincere. Sono contentissimo, non posso descrivere quello che sto provando: sto sognando.

Faccio fatica a non piangere, è stata una vittoria emozionante. Tre ore di partita lunghissima con la sospensione per la pioggia. Sono contento e orgoglioso di me, vedo le immagini sullo schermo e faccio fatica a non piangere: per me è un sogno. Quindici break? Non sono riuscito a trovare il giusto equilibrio con il lancio di palla all’inizio, rispondevamo meglio di quanto servissimo ma gli scambi erano lunghi e intensi. La partita era dura sotto il profilo fisico e mentale, considerando che era contro Djokovic: per me è una molta importante.

Djokovic è il migliore di tutti i tempi, questa è la vittoria più importante della mia carriera. Anche se in finale ad Amburgo ho giocato meglio.”

“Non è stato un gran periodo per me, ma anche a Marrakech ho avuto le mie chances per battere Muller, ero un break avanti nel terzo set. Ma ho iniziato a giocare meglio rispetto all’ultimo mese in Sud America e negli USA. Vincere qui il primo set al tie-break contro Kecmanovic mi ha fatto fare lo scatto che serviva.

Il picco di delusione, di fragilità mia, è stato a Santiago dove ho spaccato una racchetta in allenamento per la frustrazione su come stavo vivendo quello che facevo. Vedevo tutto storto allora. Sono stato bravo ad allenarmi abbastanza bene e con abbastanza costanza in America. Sentivo che il tennis c’era, anche se mancavano convinzione e coraggio che in questo torneo si stanno vedendo”.

“Spesso la gente tende a criticare, ma non credo che la soluzione sia stravolgere, chi è in questo ambiente e mi conosce lo sa. Non penso che la soluzione sia aggiungere altro caos ma fare chiarezza. Il messaggio sull’obiettivo della telecamera è una conferma che il mio team va bene. Posso essere seguito dal miglior allenatore al mondo ma se non faccio quel salto avanti io Lorenzo Musetti magari resto numero 20 del mondo, o scendo a 200. Mi fa ridere che la gente sappia per certe le cose anche se non fanno i tennisti o i coach. Mi faceva piacere mettere i puntini sulle i, credo di meritarlo”.

“All’inizio abbiamo avuto entrambi delle difficoltà, perché le condizioni erano difficili. C’era molto vento, faceva freddo, anche il comportamento delle palline era totalmente diverso dai giorni scorsi. Il livello più alto l’abbiamo raggiunto nella parte finale del secondo set. All’inizio del terzo abbiamo servito meglio, giocato più scambi lunghi. Ma non mi sono concentrato troppo su di lui, su come stava. Pensavo solo a cosa fare per batterlo. Anche se gioca male, devi ucciderlo dieci volte per sconfiggerlo.

“Ho fatto una doccia rapida, mi sono cambiato completamente e ho provato a rilassarmi rimanendo comunque pronto a combattere per un’altra ora.

“Ho continuato a credere nel mio team, nel duro lavoro che facciamo ogni giorno. Ho cercato di cambiare qualcosa nell’ultimo mese per raggiungere i risultati che stanno arrivando in questi giorni. Sono molto fiero del mio team e della mia famiglia che mi supporta sempre.

Sono contento di giocare contro un italiano. Jannik ha iniziato la stagione alla grande, si vede la maturazione che ha avuto dal punto di vista tennistico. Sono contento per lui, ma domani proverò a fare del mio meglio per batterlo. Penso che questa partita faccia bene per tutto il movimento, per lo sport italiano e per i tifosi”.