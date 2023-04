Jannik Sinner avanza nel Masters 1000 di Monte-Carlo e si prepara per un’emozionante sfida tra amici

Sinner affronterà il suo caro amico Hubert Hurkacz negli ottavi di finale dopo aver superato Diego Schwartzman a causa del ritiro del tennista sudamericano.

Nel secondo turno del prestigioso Masters 1000 di Monte-Carlo, il talento italiano Jannik Sinner, attualmente numero 8 del mondo, ha avuto la meglio su Diego Schwartzman, grazie al ritiro di quest’ultimo a causa di un problema alla spalla sinistra. Schwartzman, che è anche il compagno di doppio di Sinner nel torneo monegasco, si trovava sotto nel punteggio 6-0, 3-1 al momento del ritiro dopo 42 minuti di partita.

L’incontro non è stato nemmeno un allenamento per Jannik dato che l’argentino ha sbagliato continuamente senza mai praticamente scambiare con l’azzurro. Diego sullo 0 a 5 nel primo set ha chiamato il fisioterapista per un problema alla spalla sinistra.

Questa vittoria porta Sinner agli ottavi di finale, dove affronterà uno dei suoi più cari amici nel circuito professionistico, il polacco Hubert Hurkacz. I due si sono incontrati tre volte in passato, con Hurkacz che ha avuto la meglio su Sinner in due occasioni. Il primo incontro, in particolare, è stato molto doloroso per il giovane italiano, poiché è avvenuto durante la sua prima finale ‘1000’ a Miami nel 2021.

ATP Monte-Carlo Diego Schwartzman • Diego Schwartzman 0 0 1 Jannik Sinner [7] Jannik Sinner [7] 30 6 3 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Schwartzman 0-15 df 0-30 1-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 D. Schwartzman 0-15 df 0-30 0-40 df 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 D. Schwartzman 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 0-5 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 0-2 → 0-3 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 0-2 D. Schwartzman 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

0 ACES 27 DOUBLE FAULTS 214/26 (54%) FIRST SERVE 12/25 (48%)4/14 (29%) 1ST SERVE POINTS WON 10/12 (83%)2/12 (17%) 2ND SERVE POINTS WON 10/13 (77%)0/4 (0%) BREAK POINTS SAVED 0/0 (0%)5 SERVICE GAMES PLAYED 52/12 (17%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 10/14 (71%)3/13 (23%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 10/12 (83%)0/0 (0%) BREAK POINTS CONVERTED 4/4 (100%)5 RETURN GAMES PLAYED 50/0 (0%) NET POINTS WON 4/4 (100%)0 WINNERS 618 UNFORCED ERRORS 66/26 (23%) SERVICE POINTS WON 20/25 (80%)5/25 (20%) RETURN POINTS WON 20/26 (77%)11/51 (22%) TOTAL POINTS WON 40/51 (78%)181 km/h MAX SPEED 214 km/h158 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 202 km/h131 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 152 km/h