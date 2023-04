Da MonteCarlo – Dichiarazioni Italiani: Parlano Lorenzo Sonego, Luca Nardi e Lorenzo Musetti. Nardi “ci sono due 2003 che stanno facendo cose straordinarie, Alcaraz e Rune. Io non mi sono mai considerato un predestinato, ho sempre fatto la mia strada, senza guardare agli altri” (con la sintesi delle partite)

Lorenzo Sonego : “Devo dire che è proprio lì che mi piace giocare, quando ci sono le difficoltà ho più stimoli. Ho lo stimolo di cercare di superarle e quindi provo a tirar fuori tutto quello che ho. A volte va bene, a volte va male, ma di sicuro riesco a giocare bene in quelle situazioni. Più la partita è in bilico, più mi piace giocare.

Ho visto che lui era un po’ più insicuro da un certo momento, ha cominciato ad alzare gli errori e non riusciva più a spingere come prima. L ‘ho visto e ho cercato di essere io aggressivo e cercare di stargli sopra in quei momenti lì. Al terzo ho avuto qualche accenno di crampo, qualche affaticamento ma niente di serio.

Con Medvedev sarà un match duro. Guardo a quello che dovrò fare in campo come ho fatto ad Adelaide nel primo torneo. Anche ìi avevo fatto una buonissima partita. Entrerò in campo sapendo di giocare contro uno dei più forti di questo momento. Parto da lì. Lui è in fiducia, tante vittorie, di sicuro si adatterà bene anche a questa superficie.”

Luca Nardi : “Me la ricordo quella semifinale ai Campionati italiani Under 14, e pensare che siamo arrivati qui ad affrontarci a Monte-Carlo è davvero incredibile, una bella storia. Con Lorenzo ci conosciamo da quando eravamo piccoli, abbiamo giocato spesso e ha quasi sempre vinto lui. Vedremo come andrà stavolta ma sarà sicuramente una bella partita da vivere.

In effetti ci sono due 2003 che stanno facendo cose straordinarie, Alcaraz e Rune. Io non mi sono mai considerato un predestinato, ho sempre fatto la mia strada, senza guardare agli altri. Loro sono lontani, hanno fatto un percorso diverso. Io ho cominciato da un paio d’anni ad allenarmi con costanza, ma non sento pressione perché ognuno ha il suo percorso. Di certo, posso dire che vedere ragazzi della mia età che facevano quei risultati è la cosa che mi ha stimolato maggiormente di recente.

A Santa Margherita di Pula, contro Lorenzo, mi ricordo di aver vinto ma ricordo pure che non era stata una bella partita. Ci conosciamo bene e difficilmente giochiamo al top, per via della tensione. Quella volta in Sardegna è stata l’unica volta in cui l’ho battuto. Contro Vacherot c’era parecchio tifo, spero che anche per il match contro Lorenzo ci sia una bella atmosfera.

Partita non facile quella di oggi, perché non ho giocato benissimo, mentre lui era molto centrato, era pienamente sul pezzo e io non lo conoscevo, non sapevo cosa aspettarmi. Ha un ottimo servizio, pensavo si muovesse peggio invece si muove bene. C’era tifo da entrambe le parti, non è stato facile concentrarsi ma sono contento di come ho gestito la situazione”.

Lorenzo Musetti : “Ricordo anche io quella semifinale degli Italiani Under 14 a Bologna, è bello passare da quella partita, che in quel momento era per noi il massimo dell’importanza, a un palcoscenico come quello di Monte-Carlo. Per lui questo è uno dei migliori risultati fatti fino ad ora, io sono felice di incontrare un amico.

Contro Kecmanovic mi ha aiutato il pubblico. Sicuramente in un’altra atmosfera avrei reagito diverstamente alle difficoltà. Stavolta sono stato positivo, all’inizio avevo un po’ di fretta col diritto ma avevo chiaro quello che dovevo fare. C’è stato un solido primo set da parte di entrambi, poi nel tie-break ho cambiato marcia, lui è crollato emotivamente e io sono stato bravo a sfruttare questa cosa. Questa vittoria mi fa bene al morale, mi dà fiducia perché credo di avere espresso un buon tennis.

“Djokovic? Non ci ho pensato, non ci voglio pensare. In questo momento sto prendendo nemmeno una partita alla volta, un colpo alla volta, perché devo fare attenzione ai dettagli. Per uscire dalla spirale negativa ci vuole questo, non guardo a nulla che non sia il presente. So che facendo così ne uscirò, come in passato. Per la mia esperienza non mi conviene vedere contro chi giocherò. Devo focalizzarmi su me stesso e contro Nardi sarà una partita tosta perché lui – oltre a essere un amico – è un ottimo giocatore ed è in forma. Il focus adesso è tutto su di lui.

Ho parlato tanto col team e con la mia famiglia di questo momento difficile. È complesso venirne a capo e definire una risposta semplice e lineare per spiegare agli altri cosa succede. Bisogna avere pazienza e soffrire. Marrakech mi ha aiutato in questo senso: ho perso un match che dovevo vincere contro Muller, ma quell’incontro mi ha dato ancora più consapevolezza di quello che devo fare. Il morale si sta rialzando”.