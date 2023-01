Djokovic arrabbiato con Eurosport: “Controllate prima di pubblicare informazioni inesatte”

Novak Djokovic, nove volte campione degli Australian Open, ha risposto questo giovedì sui social network, poche ore prima di entrare in campo per giocare il suo secondo turno del torneo, ai video trasmessi da Eurosport nei giorni scorsi, in cui lo si accusa di essere andato in bagno durante il suo match di primo turno senza il permesso del Giudice di Sedia.

Il 35enne serbo chiarisce di aver ricevuto il permesso dall’arbitro di sedia per andare in bagno e che l’unica cosa che gli è stata chiesta è stata quella di rispettare il normale tempo di cambio campo (90 secondi), cosa che ha fatto. Il momento in cui l’arbitro chiama Djokovic è per avvisarlo che la toilette più vicina era dall’altra parte dello stadio. Il campione in carica assicura di non aver ignorato questa indicazione, ma semplicemente di non averlo sentito.