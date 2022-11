Fritz si arrabbia con uno spettatore: “l’ha fatto apposta” (Video)

Taylor Fritz è rimasto deluso sabato per la sua eliminazione nelle semifinali delle ATP Finals, soprattutto per un momento specifico in cui l’americano è stato disturbato mentre serviva per chiudere il secondo set sul 5-4, 30-30. Uno spettatore ha gridato dagli spalti, Fritz ha sbagliato un rovescio e al termine dell’incontro ha commentato la vicenda in conferenza stampa.

“Sono arrabbiato per alcune cose, ma soprattutto per quelle che non posso controllare. Quello spettatore l’ha fatto apposta per infastidirmi”, ha confessato l’americano, che chiuderà la migliore stagione della sua carriera al nono posto della classifica ATO.

Fritz dichiara inoltre che Djokovic è stato il migliore al mondo nel 2022 quando ha potuto giocare: “Ogni volta che Novak Djokovic ha avuto l’opportunità di giocare quest’anno è stato il migliore. Quando era fuori – ed è successo molte volte – abbiamo visto molti risultati diversi, perché se si toglie Novak dall’equazione, il tennis di oggi diventa molto equilibrato”.