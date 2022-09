Laver Cup (Londra): Europa vs Resto del Mondo 8-10. I risultati con il dettaglio della Terza e ultima giornata. Oggi si decide il trofeo. Auger Aliassime batte Novak Djokovic. Berrettini sconfitto in doppio (LIVE)

Il numero 13 del mondo Felix Auger Aliassime ha ottenuto oggi pomeriggio una delle migliori vittorie della sua carriera, contribuendo a dare al mondo (10-8) un vantaggio sull’Europa nell’edizione 2022 della Laver Cup a Londra.

Solo nove giorni dopo aver battuto il numero uno del mondo Carlos Alcaraz in Coppa Davis, il 22enne canadese ha sconfitto il serbo Novak Djokovic, settimo ATP e campione di 21 Grand Slam, per 6-3, 7-6(3).

Matteo Berrettini in coppia con Andy Murray sono stati sconfitti in doppio nell’ultima giornata della Laver Cup che assegna 3 punti ad ogni incontro in quest’ultima giornata.

Matteo e Andy sono stati superati dal duo del resto del mondo Auger Aliassime e Jack Sock per 10 punti ad 8 al supertiebreak.

Laver Cup (Europa vs Resto del Mondo 8-10), cemento (al coperto)

ATP Laver Cup Matteo Berrettini / Andy Murray Matteo Berrettini / Andy Murray 6 3 8 Felix Auger-Aliassime / Jack Sock Felix Auger-Aliassime / Jack Sock 2 6 10 Vincitore: Auger-Aliassime / Sock Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 8-10 F. Auger-Aliassime / Sock 0-1 ace 1-1 1-2 2-2 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 7-5 df 7-6 7-7 8-7 8-8 9-8 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime / Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 M. Berrettini / Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime / Sock 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini / Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime / Sock 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 M. Berrettini / Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 F. Auger-Aliassime / Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Berrettini / Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime / Sock 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Berrettini / Murray 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 F. Auger-Aliassime / Sock 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 M. Berrettini / Murray 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 F. Auger-Aliassime / Sock 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Berrettini / Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 F. Auger-Aliassime / Sock 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini / Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime / Sock 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

13:00 Berrettini M./Murray A. – Auger-Aliassime F./Sock J.

14:30 Djokovic N. (Srb) – Auger-Aliassime F. (Can)



ATP Laver Cup Novak Djokovic Novak Djokovic 3 6 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 6 7 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* ace 6-6 → 6-7 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 ace 6-5 → 6-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 40-30 5-5 → 6-5 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 N. Djokovic 0-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-2 → 1-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-5 → 3-6 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-1 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 40-0 2-0 → 2-1 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

16:00 Tsitsipas S. (Gre) – Tiafoe F. (Usa)



ATP Laver Cup Stefanos Tsitsipas • Stefanos Tsitsipas 0 6 4 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 0 1 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Tsitsipas 40-A 4-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

17:30 Ruud C. (Nor) – Fritz T. (Usa)



Il match deve ancora iniziare