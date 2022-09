Davis Cup: Le dichiarazioni di Matteo Berrettini e Jannik Sinner dopo il successo sull’Argentina (Con i video dei due incontri)

Jannik Sinner : “L’obiettivo adesso è arrivare primi. La partita era complicata, grazie a tutti. Siete voi il motivo per cui sono qua, nell’ultimo game mi avete aiutato tantissimo”.

E’ stata una partita difficile dall’inizio. Nel secondo set ho fatto più fatica, dopo non era facile ripartire. Ma siamo 2-0, è quello l’importante. Domenica proveremo a fare del nostro meglio

Ora l’obiettivo è andare a Malaga da primi. La partita di domenica contro la Svezia è importante, tutti i giocatori quando entrano in campo danno il 100%”.

Matteo Berrettini : “Uno dei motivi per cui sono qui è sentire questa atmosfera. Grazie a tutti ragazzi. Il piano di gioco era controllare la partita. Sono partito decisamente meglio della prima partita. Sono molto contento di come ho giocato. Cerco di andare a rete il più possibile, la mia indole non è proprio quella ma cerco di farlo anche perché si fa meno fatica.

Sono stato aggressivo da subito, sapevo che non avrei dovuto fargli fare gioco. Ho giocato bene in un paio di game in cui ero andato 15-15-30 e ho giocato bene. E’ sembrata più facile di quello che sentivo. Sarebbe bastato scendere un po’ e la partita avrebbe potuto cambiare” ha detto a SuperTenniX.

“I tre set contro Coric mi sono serviti. Poi qui non conta come gioco, conta portare i punti a casa. La Coppa Davis è incredibile, farò il tifo speciale per Jannik come tutti noi. Stiamo costruendo un gruppo speciale, una squadra molto unita.

Venendo da New York dovevo adattarmi visto che il campo è molto diverso. Ma più gioco qui e meglio mi trovo”.