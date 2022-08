Masters 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Day 3. Nick Kyrgios elimina anche Daniil Medvedev e conquista gli ottavi di finale

Nick Kyrgios, in grande forma, ha ottenuto la sua ottava vittoria consecutiva battendo Daniil Medvedev nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montreal, qualificandosi per gli ottavi di finale per la terza volta dopo il 2015 e il 2017.

Il tennista australiano ha giocato ancora una volta ad altissimo livello e si è imposto contro il numero uno del mondo con il punteggio di 6-7(2), 6-4, 6-2, in quasi due ore, in un match in cui il suo servizio non è stato ancora una volta brekkato, subendo palle break in un solo game di servizio durante l’intero incontro.

Kyrgios affronterà ora il connazionale e buon amico Alex De Minaur, che mercoledì ha sconfitto la 15ª testa di serie Grigor Dimitrov per 7-6(4), 7-5.

Masters 1000 Montreal (Canada) – 2° Turno, cemento

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tommy Paul vs [2] Carlos Alcaraz



ATP Montreal Tommy Paul Tommy Paul 6 7 6 Carlos Alcaraz [2] Carlos Alcaraz [2] 7 6 3 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 ace 40-0 4-1 → 4-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 3-4* 4-4* 5*-4 df 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 T. Paul 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Paul 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 C. Alcaraz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [1] Daniil Medvedev vs Nick Kyrgios (non prima ore: 19:00)



ATP Montreal Daniil Medvedev [1] Daniil Medvedev [1] 7 4 2 Nick Kyrgios Nick Kyrgios 6 6 6 Vincitore: Kyrgios Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 D. Medvedev 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-4 → 2-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-0 → 1-1 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 N. Kyrgios 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 D. Medvedev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-3 → 2-3 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 D. Medvedev 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-2 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Medvedev 15-0 15-15 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Kyrgios 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 D. Medvedev 0-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Kyrgios 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. Frances Tiafoe vs [10] Taylor Fritz (non prima ore: 20:30)



ATP Montreal Frances Tiafoe Frances Tiafoe 40 7 0 Taylor Fritz [10] • Taylor Fritz [10] 30 5 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 0-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Tiafoe 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 6-5 → 7-5 T. Fritz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 4-5 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 T. Fritz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

4. [SE] Yoshihito Nishioka vs [6] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [Q] Jack Draper vs [3] Stefanos Tsitsipas



Il match deve ancora iniziare

Court Rogers – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Casper Ruud vs Alex Molcan



ATP Montreal Casper Ruud [4] Casper Ruud [4] 7 6 Alex Molcan Alex Molcan 6 3 Vincitore: Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 ace 5-3 → 6-3 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-2 → 5-3 C. Ruud 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 A. Molcan 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Ruud 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* ace 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 4-3 → 5-3 A. Molcan 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Molcan 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

2. [7] Jannik Sinner vs [Q] Adrian Mannarino



ATP Montreal Jannik Sinner [7] Jannik Sinner [7] 2 6 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 4 2 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 5-2 → 6-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

3. [17] Gael Monfils vs Maxime Cressy



ATP Montreal Gael Monfils [17] Gael Monfils [17] 7 7 Maxime Cressy Maxime Cressy 6 6 Vincitore: Monfils Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 5-5 → 5-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 G. Monfils 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 M. Cressy 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 df 8*-8 8-9* 9-9* 9*-10 10*-10 11-10* 6-6 → 7-6 M. Cressy 15-0 15-15 df 30-15 40-15 6-5 → 6-6 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Cressy 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 5-5 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Cressy 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Cressy 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 G. Monfils 15-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Cressy 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 1-2 → 1-3 G. Monfils 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 M. Cressy 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [9] Cameron Norrie vs Botic van de Zandschulp



ATP Montreal Cameron Norrie [9] • Cameron Norrie [9] 0 1 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Norrie 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [5] Andrey Rublev vs Daniel Evans (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Liam Draxl / Cleeve Harper vs Simone Bolelli / Fabio Fognini



Il match deve ancora iniziare

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [7] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP Montreal Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara 6 6 Ivan Dodig / Austin Krajicek [7] Ivan Dodig / Austin Krajicek [7] 4 2 Vincitore: Glasspool / Heliovaara Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 5-2 → 6-2 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-2 → 5-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 2-2 → 3-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 5-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 L. Glasspool / Heliovaara 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 2-0 → 3-0 L. Glasspool / Heliovaara 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. Jenson Brooksby vs [14] Roberto Bautista Agut



ATP Montreal Jenson Brooksby Jenson Brooksby 5 1 Roberto Bautista Agut [14] Roberto Bautista Agut [14] 7 6 Vincitore: Bautista Agut Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 1-6 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J. Brooksby 0-15 0-30 0-40 15-40 df 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 J. Brooksby 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Brooksby 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-5 → 5-6 J. Brooksby 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 J. Brooksby 0-15 df 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 J. Brooksby 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 2-2 → 3-2 J. Brooksby 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Brooksby 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. Alex de Minaur vs [15] Grigor Dimitrov (non prima ore: 21:00)



ATP Montreal Alex de Minaur Alex de Minaur 7 7 Grigor Dimitrov [15] Grigor Dimitrov [15] 6 5 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Dimitrov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 6-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 G. Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 3-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. de Minaur 15-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

4. [12] Diego Schwartzman vs Albert Ramos-Vinolas



ATP Montreal Diego Schwartzman [12] • Diego Schwartzman [12] A 3 Albert Ramos-Vinolas Albert Ramos-Vinolas 40 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Schwartzman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 3-4 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 D. Schwartzman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Ramos-Vinolas 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Ramos-Vinolas 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Schwartzman 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Ramos-Vinolas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

5. Benjamin Bonzi / Gael Monfils vs [WC] Vasek Pospisil / Jannik Sinner



Il match deve ancora iniziare

6. Alex de Minaur / Cameron Norrie vs [Alt] Francisco Cerundolo / Diego Schwartzman



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [PR] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin



ATP Montreal Nikola Mektic / Mate Pavic [5] Nikola Mektic / Mate Pavic [5] 3 6 10 Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin 6 4 7 Vincitore: Mektic / Pavic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 N. Mahut / Roger-Vasselin 1-0 N. Mektic / Pavic 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 3-4 3-5 4-5 ace 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 8-7 9-7 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 5-4 → 6-4 N. Mektic / Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 40-40 4-4 → 5-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 N. Mektic / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 2-2 N. Mektic / Pavic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 N. Mektic / Pavic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 N. Mektic / Pavic 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 2-5 → 3-5 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 N. Mahut / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 N. Mektic / Pavic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 N. Mektic / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 0-1 → 1-1 N. Mahut / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Holger Rune vs Pablo Carreno Busta



ATP Montreal Holger Rune Holger Rune 0 3 Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 6 6 Vincitore: Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 H. Rune 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 2-4 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 df 30-15 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-5 → 0-6 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-4 → 0-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 H. Rune 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 H. Rune 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3. [13] Marin Cilic vs Karen Khachanov (non prima ore: 21:00)



ATP Montreal Marin Cilic [13] Marin Cilic [13] 6 6 Karen Khachanov Karen Khachanov 3 2 Vincitore: Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 4-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 4-0 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Cilic 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Cilic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

4. Pablo Carreno Busta / Marcelo Melo vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar



ATP Montreal Pablo Carreno Busta / Marcelo Melo Pablo Carreno Busta / Marcelo Melo 2 6 Ariel Behar / Gonzalo Escobar Ariel Behar / Gonzalo Escobar 6 7 Vincitore: Behar / Escobar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 P. Carreno Busta / Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta / Melo 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 P. Carreno Busta / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 3-3 → 4-3 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 P. Carreno Busta / Melo 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-1 → 2-2 P. Carreno Busta / Melo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 1-1 → 2-1 A. Behar / Escobar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta / Melo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 P. Carreno Busta / Melo 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 A. Behar / Escobar 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 1-4 → 1-5 P. Carreno Busta / Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Behar / Escobar 40-40 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta / Melo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 A. Behar / Escobar 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 P. Carreno Busta / Melo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

5. Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs [8] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah