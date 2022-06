Wimbledon: Ecco le teste di serie del singolare maschile e femminile. 5 azzurri teste di serie. Korda dà forfait

Queste le teste di serie del torneo di Wimbledon.

Sebastian Korda, invece, ha annunciato il suo forfait da Wimbledon 2022. “E’ da troppo tempo che devo fare i conti con una terribile periostite e alcuni problemi ai piedi. Non potevo andare a lungo avanti così. Mi hanno consigliato di fermarmi ed è quello che farò. Spero di essere pronto per lo swing della US Open Series. Grazie a tutti per il supporto!”.

Wimbledon – Teste di serie maschili

1 Novak Djokovic 3

2 Rafael Nadal 4

3 Casper Ruud 5

4 Stefanos Tsitsipas 6

5 Carlos Alcaraz 7

6 Felix Auger-Aliassime 9

7 Hubert Hurkacz 10

8 Matteo Berrettini 11

9 Cameron Norrie 12

10 Jannik Sinner 13

11 Taylor Fritz 14

12 Diego Schwartzman 15

13 Denis Shapovalov 16

14 Marin Cilic 17

15 Reilly Opelka 18

16 Pablo Carreno Busta 19

17 Roberto Bautista Agut 20

18 Grigor Dimitrov 21

19 Gael Monfils 23

20 Alex de Minaur 24

21 John Isner 25

22 Botic van de Zandschulp 26

23 Nikoloz Basilashvili 27

24 Frances Tiafoe 28

25 Holger Rune 29

26 Miomir Kecmanovic 30

27 Filip Krajinovic 31

28 Lorenzo Sonego 32

29 Daniel Evans 33

30 Jenson Brooksby 34

31 Tommy Paul 35

32 Sebastian Baez 36

1 Iga Swiatek 12 Anett Kontaveit 23 Ons Jabeur 34 Paula Badosa 45 Maria Sakkari 56 Karolina Pliskova 77 Danielle Collins 88 Jessica Pegula 99 Garbiñe Muguruza 1010 Emma Raducanu 1111 Coco Gauff 1212 Jelena Ostapenko 1413 Barbora Krejcikova 1514 Belinda Bencic 1715 Angelique Kerber 1816 Simona Halep 1917 Elena Rybakina 2118 Jil Teichmann 2319 Madison Keys 2420 Amanda Anisimova 2521 Camila Giorgi2622 Martina Trevisan2723 Beatriz Haddad Maia 2924 Elise Mertens 3025 Petra Kvitova 3126 Sorana Cirstea 3227 Yulia Putintseva 3328 Alison Riske 3529 Anhelina Kalinina 3630 Shelby Rogers 3731 Kaia Kanepi 3932 Sara Sorribes Tormo 40