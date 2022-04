Masters 1000 Monte Carlo: Il programma completo degli ottavi di finale. In campo Sinner e Musetti

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Casper Ruud vs Grigor Dimitrov

2. Laslo Djere vs [3] Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 12:00)

3. [13] Pablo Carreno Busta vs Federico Delbonis OR [2] Alexander Zverev

4. [5] Andrey Rublev OR Alex de Minaur vs [9] Jannik Sinner

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Taylor Fritz vs Sebastian Korda

2. Lorenzo Musetti vs [12] Diego Schwartzman (non prima ore: 12:00)

3. [11] Hubert Hurkacz vs Albert Ramos-Vinolas

4. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar

Court 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alejandro Davidovich Fokina vs [WC] David Goffin

2. [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Daniel Evans / Diego Schwartzman (non prima ore: 14:00)

Court 9 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Taylor Fritz / Sebastian Korda vs Rohan Bopanna / Jamie Murray