Shapovalov sbarca a Sydney: positivo al Covid-19. È in isolamento

Denis Shapovalov è stato tra i primi tennisti ad arrivare “down under”, per preparare a dovere il primo Slam del 2022. Purtroppo una svolta sbarcato a Sydney ha avuto una brutta sorpresa: nei controlli di sicurezza imposti dalle autorità sanitarie australiane è risultato positivo al Covid-19. L’ha scritto lui stesso nella propria pagina Instagram, che riproponiamo.

“Ciao a tutti, volevo solo aggiornarvi che al mio arrivo a Sydney, sono risultato positivo al Covid. Sto seguendo tutti i protocolli, compreso l’isolamento e facendolo sapere alle persone con cui sono stato in contatto. In questo momento sto riscontrando sintomi minori e non vedo l’ora di tornare in campo, quando sarà sicuro farlo. Grazie in anticipo per il vostro supporto e auguro a tutti voi serene e felici vacanze”.

Ricordiamo che anche il canadese ha partecipato alla esibizione di Abu Dhabi, dove hanno contratto il virus Nadal, Moya, Raducanu, Jabeur, Bencic e altri.