Pierre-Hugues Herbert non si vaccinerà e salta gli Australian Open 2022

Mentre il mondo del tennis è attesa della decisione del n.1 del mondo Novak Djokovic, arriva un forfait ufficiale di un tennista che ha scelto di non vaccinarsi e quindi saltare la trasferta australiana. È il francese Pierre-Hugues Herbert, fresco vincitore del titolo di doppio alle Finals di Torino (insieme allo storico compagno Mahut). Lo riporta il quotidiano L’Alsace, con alcune parole del francese.

“Non sono vaccinato e il viaggio in Australia non era un’opzione per me”, ha detto Herbert”. “Faccio quello che posso. Ma a causa della mia classifica in singolare, poteva essere una scelta sbagliata (andare in Australia) per un buon inizio di stagione”.

“È una scelta personale non essere vaccinati”, continua il francese. “Non so quanto durerà. Non so se sarà possibile continuare a fare il tennista senza essere vaccinati. Non c’è solo l’Australia. Oggi ci sono gli Stati Uniti, l’Austria… è un argomento piuttosto complesso”.

Il direttore degli Australian Open Craig Tiley ha rivelato questa settimana che il tasso di vaccinazione dei giocatori è aumentato da circa il 50% sei settimane fa a oltre il 95%, quindi a suo dire saranno rari i casi di tennisti non vaccinati che rinunceranno al primo Slam stagionale per la scelta di vaccinarsi

Marco Mazzoni