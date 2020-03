Emergenza Coronavirus: Novak Djokovic dona 1 milione di euro per il popolo Serbo

Novak Djokovic ha raggiunto la schiera di sportivi che sono scesi in campo nella lotta al coronavirus, facendo una donazione di un milione di ero per acquistare respiratori e materiale sanitario per gli ospedali serbi. Prima del numero uno al mondo si erano mossi nella stessa direzione Roger Federer in Svizzera e Rafael Nadal in Spagna.

In Serbia finora casi confermati di contagio sono 457 e i morti 7.