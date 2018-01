Australian Open: Live gli Italiani. Day 2.Bene Fognini e Giorgi. Impresa Sonego. Out Thomas Fabbiano e Matteo Berrettini

Australian Open Grand Slam | Cemento | A$50.196.000 – 1° Turno

Court 19 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

1Inc. [LL] M. Berrettini vs (26) A. Mannarino



GS Australian Open M. Berrettini M. Berrettini 4 4 4 A. Mannarino [26] A. Mannarino [26] 6 6 6 Vincitore: A. Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 3-5 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

M. Berrettini – A. Mannarino

130. Singles ranking 27.

12. 4. 1996 Birthdate 29. 6. 1988

right Plays left

GS Australian Open V. Safranek V. Safranek 4 3 3 J. Vesely J. Vesely 6 6 6 Vincitore: J. Vesely Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 V. Safranek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Safranek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 V. Safranek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 V. Safranek 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 J. Vesely 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 V. Safranek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 V. Safranek 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Vesely 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Safranek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 J. Vesely 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 V. Safranek 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 J. Vesely 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 V. Safranek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 J. Vesely 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Safranek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

V. Safranekvs J. Vesely

Rod Laver Arena – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

2Inc. T. Fabbiano vs (4) A. Zverev



GS Australian Open T. Fabbiano T. Fabbiano 1 6 5 A. Zverev [4] A. Zverev [4] 6 7 7 Vincitore: A. Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 5-6 → 5-7 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 T. Fabbiano 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 T. Fabbiano 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 2-1* 2*-2 3*-2 4-2* 4-3* 4*-4 5*-4 5-5* 5-6* 6-6 → 6-7 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Fabbiano 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 1-6 T. Fabbiano 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Fabbiano 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Fabbiano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Zverev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

T. Fabbiano – A. Zverev

73. Singles ranking 4.

26. 5. 1989 Birthdate 20. 4. 1997

right Plays right

GS Australian Open M. Kukushkin M. Kukushkin 3 3 1 P. Gojowczyk P. Gojowczyk 6 6 6 Vincitore: P. Gojowczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 M. Kukushkin 0-15 15-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 0-5 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 M. Kukushkin 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 2-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-2 → 3-3 P. Gojowczyk 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Gojowczyk 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

M. Kukushkinvs P. Gojowczyk

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

3Inc. H. Zeballos vs (25) F. Fognini



GS Australian Open H. Zeballos H. Zeballos 4 4 5 F. Fognini [25] F. Fognini [25] 6 6 7 Vincitore: F. Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Zeballos 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

H. Zeballos – F. Fognini

66. Singles ranking 25.

27. 4. 1985 Birthdate 24. 5. 1987

left Plays right

GS Australian Open E. Donskoy E. Donskoy 6 6 6 F. Mayer F. Mayer 4 4 4 Vincitore: E. Donskoy Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 F. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Mayer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Donskoy 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Mayer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Mayer 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 E. Donskoy 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Mayer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 E. Donskoy 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 F. Mayer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 E. Donskoy 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Mayer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Donskoy 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 F. Mayer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Mayer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Donskoy 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Mayer 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Donskoy 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 F. Mayer 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 E. Donskoy 15-0 0-1 → 1-1 F. Mayer 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

E. Donskoyvs F. Mayer

Court 7 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

4Inc. C. Giorgi vs (Q) A. Kalinskaya



GS Australian Open C. Giorgi C. Giorgi 6 6 A. Kalinskaya A. Kalinskaya 4 3 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Kalinskaya 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 15-40 5-4 → 6-4 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. Giorgi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Kalinskaya 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Kalinskaya 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

C. Giorgi – A. Kalinskaya

71. Singles ranking 160.

30. 12. 1991 Birthdate 2. 12. 1998

right Plays right

GS Australian Open A. Barty [18] A. Barty [18] 6 6 6 A. Sabalenka A. Sabalenka 7 4 4 Vincitore: A. Barty Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 A. Sabalenka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-A 40-40 40-A 3-3 → 4-3 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Barty 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Barty 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-0* 0*-1 0-2* 1-2* 1*-3 1*-4 1-5* 2-5* 2*-6 6-6 → 6-7 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 A. Barty 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Sabalenka 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 A. Barty 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-15 3-2 → 3-3 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 A. Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Barty 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 3-0 A. Sabalenka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 A. Barty 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(18) A. Bartyvs A. Sabalenka

Court 22 – Ora: 01:00 (ora locale: 11:00)

2Inc. (Q) L. Sonego vs R. Haase



GS Australian Open L. Sonego L. Sonego 6 7 6 7 R. Haase R. Haase 3 5 7 5 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 R. Haase 15-0 30-0 5-2 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 L. Sonego 3-1 → 4-1 R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 5*-1 6*-1 6-2* 6-3* 6*-4 6*-5 6-6* 6-7* 6-6 → 6-7 L. Sonego 5-6 → 6-6 R. Haase 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 R. Haase 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Haase 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Haase 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 R. Haase 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 R. Haase 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 R. Haase 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 R. Haase 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Haase 0-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 R. Haase 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 R. Haase 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 R. Haase 15-0 30-0 40-15 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 R. Haase 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

L. Sonego vs R. Haase

219. Singles ranking 43.

11. 5. 1995 Birthdate 6. 4. 1987

right Plays right

GS Australian Open R. Gasquet [29] R. Gasquet [29] 6 6 7 B. Kavcic B. Kavcic 1 4 5 Vincitore: R. Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 B. Kavcic 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 4-5 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 B. Kavcic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 B. Kavcic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 B. Kavcic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Kavcic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 B. Kavcic 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 B. Kavcic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(29) R. Gasquetvs B. Kavcic