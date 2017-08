Challenger Manerbio: Lorenzo Sonego e Gianluigi Quinzi al secondo turno. Out gli altri azzurri (Video)

Lorenzo Sonego e Gianluigi Quinzi staccano il pass per il secondo turno del Challenger di Manerbio.

Il 22enne torinese (n. 446 Atp), passato attraverso le qualificazioni, ha fatto suo per 76(4) 62 il derby tricolore con il 20enne Andrea Pellegrino (n. 603 Atp), in gara con una wild card, e sfiderà per un posto nei quarti il francese Mathias Bourgue (n. 151 Atp).

Quinzi (n. 307 Atp), in gara con una wild card, ha superato in rimonta, con il punteggio di 46 64 61, lo spagnolo Bernabe Zapata Miralles (n. 278 Atp) e attende ora Roberto Carballes Baena (127 Atp), terzo favorito del torneo.

Disco rosso invece per Federico Gaio (n. 309 del ranking) che non è riuscito a sovvertire il pronostico contro il belga Arthur De Greef (n. 142 Atp), quarto favorito del seeding, cedendo per 63 64.

Niente da fare anche per l’altro qualificato Gianluca Mager (324 Atp), stoppato per 63 76(3) dal 35enne Tommy Robredo, ex n.5 Atp e oggi numero 182 del ranking, e per il 20enne Julian Ocleppo (n. 665 Atp), in tabellone con una wild card, sconfitto 76(4) 63 dal coetaneo iberico Carlos Taberner (n. 282 Atp),

Out Andrea Vavassori (594 Atp) superato dal belga Kimmer Coppejans (293 Atp) per 75 63.

Challenger Manerbio | Terra | e43.000 – 1° Turno

Campo Centrale – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Lorenzo Sonego vs [WC] Andrea Pellegrino



2. [1] Guillermo Garcia-Lopez vs [LL] Lenny Hampel



3. [WC] Gianluigi Quinzi vs Bernabe Zapata Miralles



4. [7] Tommy Robredo vs [Q] Gianluca Mager (non prima ore: 17:30)



Campo 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Q] Maximilian Neuchrist vs [2] Adam Pavlasek



2. [4] Arthur De Greef vs [Q] Federico Gaio



3. [WC] Julian Ocleppo vs Carlos Taberner



4. [WC] Flavio Cipolla / Matteo Donati vs Maximilian Neuchrist / Tristan-Samuel Weissborn



5. [WC] Andrea Vavassori vs Kimmer Coppejans



Campo 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Sadio Doumbia vs [5] Oscar Otte



2. [4] Sander Gille / Joran Vliegen vs Steven Diez / David Vega Hernandez (non prima ore: 12:00)



3. Alexandre Muller vs [8] Ricardo Ojeda Lara



4. [SE] Elias Ymer vs Kamil Majchrzak



5. [Alt] Miljan Zekic vs [3] Roberto Carballes Baena



6. [1] Mikhail Elgin / Roman Jebavy vs Marin Draganja / Tomislav Draganja