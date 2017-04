Wild card a Roma: una storia all’italiana

La stagione sul rosso sta entrando giorno dopo giorno nel vivo: dopo Montecarlo e Barcelona nel maschile e Stoccarda nel femminile, i combined di Madrid e Roma sono sempre più vicini, con la lunga rincorsa che è cominciata nel caso degli Internazionali di Roma con l’annuncio di alcune wild card. Finora sono state confermate quelle alla russa Sharapova e alla nostra Errani nel tabellone principale femminile e quella ad Andreas Seppi per il main draw maschile. Wild card che hanno lasciato il segno.

Se le scelte di Errani e Seppi non hanno smosso troppi pareri contrari, l’invito concesso alla tennista siberiana, statunitense di adozione e di ritorno nel circuito, ha invece scatenato molte critiche. Qualcosa di simile è già successo a Stoccarda, con la russa al rientro e i più a chiedersi se fosse più o meno appropriato concederle la wild card. Logiche di spettacolo, necessità di riempire i palazzetti e le tribune…e tanti salute ai quesiti morali. La storia si ripete adesso per Roma, con la russa prescelta a discapito anche di glorie del tennis italiano. A fare storcere il naso il “solito” Sergio Palmieri, direttore degli Internazionali d’Italia che ha così commentato il mancato invito alla campionessa del Roland Garros 2010, la Leonessa del tennis italiano Francesca Schiavone: “Le abbiamo dato wild card sempre, adesso a 36 anni è ora di lasciar giocare un po’ le giovani e non credo che abbia comunque intenzione di giocare le pre-qualificazioni”. Il direttore del torneo di tennis più importante in Italia che così parla di una delle migliori giocatrici del nostro sport, colei che ha portato in alto il tennis tricolore e che ci ha regalato gioie immense, continuando peraltro a vincere mentre le più giovani si barcamenano nei vari ITF.

Si potrebbe liquidare il tutto facendo riferimento all’evidente memoria corta di Palmieri ma le dichiarazioni vanno sempre misurate, perché una volta pronunciate determinate frasi…è difficile dimenticarle e tornare indietro: una campionessa incredibile non merita tale trattamento e qui la Sharapova c’entra poco. Impossibile criticare in termini di puro business le decisioni di Palmieri, sicuramente più attratto e mosso dall’incasso possibile piuttosto che dal cuore. L’invito alla Sharapova è stato reso ufficiale i primi giorni di marzo: da quel momento si è detto tanto, forse troppo, e Francesca Schiavone ha vinto un torneo. Ma si sa, bisogna pensare alle sedioline da riempire…chi se ne frega di passare sopra un pezzo del nostro tennis.

Alessandro Orecchio