Sloane Stephens operata. Rientro in campo nella prossima estate

Sloane Stephens non gioca un match ufficiale dallo scorso agosto a causa di un infortunio alla gamba sinistra.

Anche se sembra una cattiva notizia, l’americana è stata felice di annunciare che pensa già ad una data per il ritorno in campo dopo l’intervento alla gamba.

Dopo aver subito l’intervento chirurgico (effettuato con successo) ha annunciato che ritornerà in campo nella prossima estate. Prima dovrà sottoporsi ad un periodo di riabilitazione.