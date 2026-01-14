Million Dollar 1 Point Slam: Il Tabellone Principale completo. Secondo Turno. Sinner vince ed è agli ottavi. Swiatek batte Cobolli. In campo Paolini (LIVEVIDEO)
Ottavi di Finale
Jordan Smith 🇦🇺 vs Jannik Sinner 🇮🇹 [2]
Daniil Medvedev 🇷🇺 [11] vs Amanda Anisimova 🇺🇸 [6]
Pedro Martinez 🇪🇸 vs Alexander Bublik 🇰🇿 [10]
Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Frances Tiafoe 🇺🇸 [14]
2° Turno
Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] vs vs Andres Schneiter 🇦🇷
Maria Sakkari 🇬🇷 [16] vs Karl Stefanovic 🇦🇺
Alexander Zverev 🇩🇪 [5] vs Joanna Garland 🇹🇼
Andrey Rublev 🇷🇺 [12] vs Nick Kyrgios 🇦🇺
Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 [9] vs Alec Reverente 🇦🇺
Jasmine Paolini 🇮🇹 [8] vs McCartney Kessler 🇺🇸
Naomi Osaka 🇯🇵 [13] vs Andy Lee 🇦🇺
Coco Gauff 🇺🇸 [4] vs Donna Vekic 🇭🇷
Jannik Sinner 🇮🇹 [2] vs Pablo Carreno Busta 🇪🇸 1-0
Laura Pigossi 🇧🇷 [15] vs Jordan Smith 🇦🇺 0-1
Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] vs Arthur Rinderknech 🇫🇷 1-0
Daniil Medvedev 🇷🇺 [11] vs Petar Jovic 🇦🇺 1-0
Alexander Bublik 🇰🇿 [10] vs Damien Oliver 🇦🇺 1-0
Elena Rybakina 🇰🇿 [7] vs Pedro Martinez 🇪🇸 0-1
Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] vs Marat Safin 🇷🇺 1-0
Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Flavio Cobolli 🇮🇹 1-0
Australian Open + 2026 – 1 Pt Slam
🏆 Main Draw – 1° Turno
1. Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] vs BYE
2. Corentin Moutet 🇫🇷 vs Andres Schneiter 🇦🇷 0-1
3. Thomas Van Haaren 🇦🇺 vs Karl Stefanovic 🇦🇺 0-1
4. BYE vs Maria Sakkari 🇬🇷 [16]
5. Alexander Zverev 🇩🇪 [5] vs BYE
6. Varvara Lepchenko 🇺🇸 vs Joanna Garland 🇹🇼 0-1
7. Steve Yarwood 🇦🇺 vs Nick Kyrgios 🇦🇺 0-1
8. BYE vs Andrey Rublev 🇷🇺 [12]
9. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 [9] vs BYE
10. Kathleen Belsteen 🇦🇺 vs Alec Reverente 🇦🇺 0-1
11. Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 vs McCartney Kessler 🇺🇸 0-1
12. BYE vs Jasmine Paolini 🇮🇹 [8]
13. Naomi Osaka 🇯🇵 [13] vs BYE
14. Andy Lee 🇦🇺 vs Ashleigh Simes 🇦🇺 1-0
15. Alejandro Kon 🇦🇷 vs Donna Vekic 🇭🇷 0-1
16. BYE vs Coco Gauff 🇺🇸 [4]
17. Jannik Sinner 🇮🇹 [2] vs BYE
18. Pablo Carreno Busta 🇪🇸 vs Linda Fruhvirtova 🇨🇿 1-0
19. Jordan Smith 🇦🇺 vs Bailey Smith 🇦🇺 1-0
20. BYE vs Laura Pigossi 🇧🇷 [15]
21. Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] vs BYE
22. Arthur Rinderknech 🇫🇷 vs Johan Tatlot 🇫🇷 1-0
23. Petar Jovic 🇦🇺 vs Jay Chou 🇨🇳 1-0
24. BYE vs Daniil Medvedev 🇷🇺 [11]
25. Alexander Bublik 🇰🇿 [10] vs BYE
26. Damien Oliver 🇦🇺 vs Kyle Mackin 🇦🇺 1-0
27. Pedro Martinez 🇪🇸 vs Aliona Bolsova 🇪🇸 1-0
28. BYE vs Elena Rybakina 🇰🇿 [7]
29. Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] vs BYE
30. Marat Safin 🇷🇺 vs Aswin Vijayaragavan 🇦🇺 1-0
31. Calum Puttergill 🇦🇺 vs Flavio Cobolli 🇮🇹 0-1
32. BYE vs Iga Swiatek 🇵🇱 [3]
L’unico che ha tirato forte è stato Jannik
Cobolli troppo passivo!
Le donne si stanno facendo valere.
@ JannikUberAlles (#4544804)
Reddito più medio che basso però.
Asicroni Iga e Flavio.
Questo è il tipico torneo di kyrgios
Per il momento una buffonata pazzesca, con diversi incontri senza scambi perchè sbagliano subito il servizio. Però il pubblico ride……….
Ragazzi il format per me è vincente,un pò di leggerezza…
sulla carta mi piaceva questo format, ma mi aspettavo che giocassero quel punto alla morte, invece vedo gente che a stento palleggia, anche i professionisti.
spero che andando avanti le cose si facciano più serie.
è più divertente quando fanno i doppi falli.
Per fare un na parvenza di tennis dovrebbe avere una un distacco minimo di due punti per la vittoria.
Mi sembra che tu sia caduto in un grosso “luogo comune”: il tennis non è mai stato uno sport per “ricchi” o per gente con la “puzza sotto il naso” e questo viene testimoniato dal 90% dei nostri migliori giocatori, tutti provenienti da famiglie a reddito basso-medio.
E questo vale dai tempi di Panatta fino al Sinner di oggi (figlio di un cuoco e di una cameriera).
Tra i migliori in attività solo Nardi (che io sappia, ma forse tu ne sai di più) proviene da una famiglia “benestante” (il padre è notaio).
Quindi non so se la tua sia ignoranza o semplice qualunquismo!
@ JannikUberAlles (#4544792)
Bisogna accattivarsi la new generation e anche chi non è vicino al tennis quotidianamente. Altrimenti, questo sport farà la fine del polo o del cricket. Il tennis è nato come sport di nicchia, per gente con la puzza sotto il naso che si sente (o magari lo è!!)superiore alle persone comuni.Se non viene data una rinfrescata quando è possibile, non si andrà da nessuna parte.
Sto guardando… Nonostante tutto è molto divertente e spettacolare.
Niente a vedere con una partita regolare ma coinvolgente e il pubblico si diverte.
In sostanza questa – almeno rispetto al vero tennis – è una “ca#ata pazzesca” però il centrale di Melbourne è praticamente tutto esaurito…
…quindi bisogna dare “ragione” agli organizzatori (che si preoccupano di vendere i biglietti).
Una volta il tennis era uno sport seguito al 90% da giocatori-amatori mentre oggi si è trasformato in “entertainment” con la maggioranza degli spettatori che non ha mai giocato e che spesso non conosce neppure le regole principali.
Allora queste iniziative “spettacolari” hanno un grandissimo seguito, come piacciono alla massa quei telecronisti “incompetenti” ma che parlano molto (anche a sproposito per i veri appassionati della disciplina) e quindi “tengono compagnia” durante l’evento.
Vediamo Nicolino cosa combina.
Million Dollar 1 Point Slam live dalle 9:30
https://www.youtube.com/watch?v=hva8_3yWndc
https://www.youtube.com/watch?v=jhjiCEhoCzM