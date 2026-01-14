Million Dollar 1 Point Slam Copertina, Generica

Million Dollar 1 Point Slam: Il Tabellone Principale completo. Secondo Turno. Sinner vince ed è agli ottavi. Swiatek batte Cobolli. In campo Paolini (LIVEVIDEO)

14/01/2026 10:32 16 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Ottavi di Finale

Jordan Smith 🇦🇺 vs Jannik Sinner 🇮🇹 [2]
Daniil Medvedev 🇷🇺 [11] vs Amanda Anisimova 🇺🇸 [6]

Pedro Martinez 🇪🇸 vs Alexander Bublik 🇰🇿 [10]
Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Frances Tiafoe 🇺🇸 [14]


2° Turno
Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] vs vs Andres Schneiter 🇦🇷
Maria Sakkari 🇬🇷 [16] vs Karl Stefanovic 🇦🇺

Alexander Zverev 🇩🇪 [5] vs Joanna Garland 🇹🇼
Andrey Rublev 🇷🇺 [12] vs Nick Kyrgios 🇦🇺

Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 [9] vs Alec Reverente 🇦🇺
Jasmine Paolini 🇮🇹 [8] vs McCartney Kessler 🇺🇸

Naomi Osaka 🇯🇵 [13] vs Andy Lee 🇦🇺
Coco Gauff 🇺🇸 [4] vs Donna Vekic 🇭🇷

Jannik Sinner 🇮🇹 [2] vs Pablo Carreno Busta 🇪🇸 1-0
Laura Pigossi 🇧🇷 [15] vs Jordan Smith 🇦🇺 0-1

Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] vs Arthur Rinderknech 🇫🇷 1-0
Daniil Medvedev 🇷🇺 [11] vs Petar Jovic 🇦🇺 1-0

Alexander Bublik 🇰🇿 [10] vs Damien Oliver 🇦🇺 1-0
Elena Rybakina 🇰🇿 [7] vs Pedro Martinez 🇪🇸 0-1

Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] vs Marat Safin 🇷🇺 1-0
Iga Swiatek 🇵🇱 [3] vs Flavio Cobolli 🇮🇹 1-0



Australian Open + 2026 – 1 Pt Slam
🏆 Main Draw – 1° Turno
1. Carlos Alcaraz 🇪🇸 [1] vs BYE
2. Corentin Moutet 🇫🇷 vs Andres Schneiter 🇦🇷 0-1
3. Thomas Van Haaren 🇦🇺 vs Karl Stefanovic 🇦🇺 0-1
4. BYE vs Maria Sakkari 🇬🇷 [16]

5. Alexander Zverev 🇩🇪 [5] vs BYE
6. Varvara Lepchenko 🇺🇸 vs Joanna Garland 🇹🇼 0-1
7. Steve Yarwood 🇦🇺 vs Nick Kyrgios 🇦🇺 0-1
8. BYE vs Andrey Rublev 🇷🇺 [12]

9. Felix Auger-Aliassime 🇨🇦 [9] vs BYE
10. Kathleen Belsteen 🇦🇺 vs Alec Reverente 🇦🇺 0-1
11. Adolfo Daniel Vallejo 🇵🇾 vs McCartney Kessler 🇺🇸 0-1
12. BYE vs Jasmine Paolini 🇮🇹 [8]

13. Naomi Osaka 🇯🇵 [13] vs BYE
14. Andy Lee 🇦🇺 vs Ashleigh Simes 🇦🇺 1-0
15. Alejandro Kon 🇦🇷 vs Donna Vekic 🇭🇷 0-1
16. BYE vs Coco Gauff 🇺🇸 [4]

17. Jannik Sinner 🇮🇹 [2] vs BYE
18. Pablo Carreno Busta 🇪🇸 vs Linda Fruhvirtova 🇨🇿 1-0
19. Jordan Smith 🇦🇺 vs Bailey Smith 🇦🇺 1-0
20. BYE vs Laura Pigossi 🇧🇷 [15]

21. Amanda Anisimova 🇺🇸 [6] vs BYE
22. Arthur Rinderknech 🇫🇷 vs Johan Tatlot 🇫🇷 1-0
23. Petar Jovic 🇦🇺 vs Jay Chou 🇨🇳 1-0
24. BYE vs Daniil Medvedev 🇷🇺 [11]

25. Alexander Bublik 🇰🇿 [10] vs BYE
26. Damien Oliver 🇦🇺 vs Kyle Mackin 🇦🇺 1-0
27. Pedro Martinez 🇪🇸 vs Aliona Bolsova 🇪🇸 1-0
28. BYE vs Elena Rybakina 🇰🇿 [7]

29. Frances Tiafoe 🇺🇸 [14] vs BYE
30. Marat Safin 🇷🇺 vs Aswin Vijayaragavan 🇦🇺 1-0
31. Calum Puttergill 🇦🇺 vs Flavio Cobolli 🇮🇹 0-1
32. BYE vs Iga Swiatek 🇵🇱 [3]

16 commenti. Lasciane uno!

zawix 14-01-2026 10:51

L’unico che ha tirato forte è stato Jannik

 16
Replica

Koko (Guest) 14-01-2026 10:45

Cobolli troppo passivo!

 15
Replica

piper 14-01-2026 10:42

Le donne si stanno facendo valere.

 14
Replica

+1: Don Budge fathers
piper 14-01-2026 10:36

@ JannikUberAlles (#4544804)

Reddito più medio che basso però.

 13
Replica

piper 14-01-2026 10:32

Asicroni Iga e Flavio.

 12
Replica

Gigio (Guest) 14-01-2026 10:28

Questo è il tipico torneo di kyrgios

 11
Replica

Jollymax 14-01-2026 10:25

Per il momento una buffonata pazzesca, con diversi incontri senza scambi perchè sbagliano subito il servizio. Però il pubblico ride……….

 10
Replica

Don Budge fathers 14-01-2026 10:24

Ragazzi il format per me è vincente,un pò di leggerezza…

 9
Replica

+1: piper
Paolo Papa 14-01-2026 10:23

sulla carta mi piaceva questo format, ma mi aspettavo che giocassero quel punto alla morte, invece vedo gente che a stento palleggia, anche i professionisti.
spero che andando avanti le cose si facciano più serie.

è più divertente quando fanno i doppi falli.

 8
Replica

Koko (Guest) 14-01-2026 10:21

Per fare un na parvenza di tennis dovrebbe avere una un distacco minimo di due punti per la vittoria.

 7
Replica

JannikUberAlles 14-01-2026 10:15

Scritto da Gimaxx75
@ JannikUberAlles (#4544792)
Bisogna accattivarsi la new generation e anche chi non è vicino al tennis quotidianamente. Altrimenti, questo sport farà la fine del polo o del cricket. Il tennis è nato come sport di nicchia, per gente con la puzza sotto il naso che si sente (o magari lo è!!)superiore alle persone comuni.Se non viene data una rinfrescata quando è possibile, non si andrà da nessuna parte.

Mi sembra che tu sia caduto in un grosso “luogo comune”: il tennis non è mai stato uno sport per “ricchi” o per gente con la “puzza sotto il naso” e questo viene testimoniato dal 90% dei nostri migliori giocatori, tutti provenienti da famiglie a reddito basso-medio.

E questo vale dai tempi di Panatta fino al Sinner di oggi (figlio di un cuoco e di una cameriera).

Tra i migliori in attività solo Nardi (che io sappia, ma forse tu ne sai di più) proviene da una famiglia “benestante” (il padre è notaio).

Quindi non so se la tua sia ignoranza o semplice qualunquismo!

 6
Replica

Gimaxx75 (Guest) 14-01-2026 10:04

@ JannikUberAlles (#4544792)

Bisogna accattivarsi la new generation e anche chi non è vicino al tennis quotidianamente. Altrimenti, questo sport farà la fine del polo o del cricket. Il tennis è nato come sport di nicchia, per gente con la puzza sotto il naso che si sente (o magari lo è!!)superiore alle persone comuni.Se non viene data una rinfrescata quando è possibile, non si andrà da nessuna parte.

 5
Replica

-1: JannikUberAlles
zawix 14-01-2026 09:56

Sto guardando… Nonostante tutto è molto divertente e spettacolare.
Niente a vedere con una partita regolare ma coinvolgente e il pubblico si diverte.

 4
Replica

+1: Don Budge fathers
JannikUberAlles 14-01-2026 09:53

In sostanza questa – almeno rispetto al vero tennis – è una “ca#ata pazzesca” però il centrale di Melbourne è praticamente tutto esaurito…

…quindi bisogna dare “ragione” agli organizzatori (che si preoccupano di vendere i biglietti).

Una volta il tennis era uno sport seguito al 90% da giocatori-amatori mentre oggi si è trasformato in “entertainment” con la maggioranza degli spettatori che non ha mai giocato e che spesso non conosce neppure le regole principali.

Allora queste iniziative “spettacolari” hanno un grandissimo seguito, come piacciono alla massa quei telecronisti “incompetenti” ma che parlano molto (anche a sproposito per i veri appassionati della disciplina) e quindi “tengono compagnia” durante l’evento.

 3
Replica

+1: piper, Don Budge fathers
piper 14-01-2026 09:52

Vediamo Nicolino cosa combina.

 2
Replica

+1: Don Budge fathers
Don Budge fathers 14-01-2026 09:11

Million Dollar 1 Point Slam live dalle 9:30

https://www.youtube.com/watch?v=hva8_3yWndc

https://www.youtube.com/watch?v=jhjiCEhoCzM

 1
Replica

+1: piper