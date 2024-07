Djokovic in semifinale a Wimbledon: “Una dei miei migliori recuperi. Fritz importante per la decisione presa”

Novak Djokovic ha raggiunto le semifinali di Wimbledon 2024, un traguardo che sembrava impensabile solo poche settimane fa. Il campione serbo, che si è sottoposto a un intervento al menisco dopo l’infortunio al Roland Garros, ha condiviso le sue riflessioni su questo percorso straordinario.

“Credo che gli ultimi due match che ho giocato siano stati fantastici,” ha dichiarato Djokovic a Tennis Channel. “Ho iniziato Wimbledon con una vittoria abbastanza convincente. Nel secondo turno ho faticato un po’ a trovare il livello giusto o il movimento di cui avevo bisogno. Ma poi, verso la fine del match del terzo turno, è tornato ad essere molto combattuto. E tutto il match del quarto turno che ho giocato contro Rune, penso sia stato fantastico, per come mi sentivo in campo e per come colpivo la palla.”

Djokovic è avanzato alle semifinali senza giocare i quarti di finale a causa del ritiro di Alex de Minaur. “Ovviamente non è così bello per il torneo e non è mai bello avanzare per il ritiro di un giocatore. Auguro ad Alex il meglio per il suo recupero, spero che possa tornare presto in campo,” ha commentato il serbo.

Parlando del suo recupero, Djokovic lo ha definito come uno dei migliori della sua carriera: “Questo è uno dei miei recuperi migliori della mia carriera, forse la 2 o 3 in termini di tempo necessario per tornare al livello desiderato. Era la prima volta che affrontavo questo tipo di infortunio al ginocchio, non avevo mai avuto un grave infortunio al ginocchio prima.”

Djokovic ha anche rivelato il ruolo importante che Taylor Fritz ha avuto nella sua decisione di operarsi: “Ho parlato con Taylor Fritz. È stato molto gentile nel condividere la sua esperienza, il suo percorso, perché ha avuto più o meno esattamente la stessa situazione tre anni fa. Si è infortunato al Roland Garros e si è sottoposto a un’operazione, lo stesso intervento artroscopico. Gli hanno rimosso un pezzo di menisco e 21 giorni dopo stava giocando il primo turno di Wimbledon.”

Guardando avanti alla semifinale contro Lorenzo Musetti, Djokovic si mostra fiducioso: “Sono emozionato di continuare a giocare e di essere in una nuova semifinale.”





Francesco Paolo Villarico