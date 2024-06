Carlos Alcaraz avanza al Roland Garros: raggiunge le semifinali con una vittoria convincente su Tsitsipas. Ora la sfida con Jannik Sinner

📺❤️ LiveTennis TV – Parla Jannik Sinner dopo l’accesso alle semifinali del RG, da Parigi Enrico Milani

continua a dimostrare una grande fiducia al Roland Garros 2024, conquistando le semifinali dopo aver sconfitto in tre set unincapace di trovare un modo per dar fastidio allo spagnolo. Il risultato finale è stato di 6-3 7-6 (3) 6-4 a favore di un Alcaraz che cercherà la finale, per la quale dovrà sconfiggere il nostro

Un vero e proprio déjà vu che ha avuto alcune sfumature diverse nel suo svolgimento, ma si è concluso con lo stesso epilogo. Così si può definire quanto accaduto questa sera al Roland Garros, con un nuovo confronto tra Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas, come già accaduto nell’edizione precedente. Lo spagnolo è riuscito a ottenere una nuova vittoria contro il greco per certificare il suo accesso alle semifinali. Grande fiducia quella che Carlitos ha accumulato con quanto accaduto questa sera

Assoluta consistenza è ciò che Alcaraz ha offerto durante tutto il primo set, concedendo solo sei punti con il suo servizio e aprendo un divario nel punteggio fin dalle fasi iniziali. Lo spagnolo è uscito convinto delle sue armi per disturbare il greco e le ha eseguite perfettamente, martellando ripetutamente il rovescio di uno Tsitsipas privo di idee tattiche per uscire da quella situazione. Non ha creato alcun problema dal lato della risposta a Carlitos e sembrava bloccato mentalmente.

Alcaraz ha terminato la partita con 27 colpi vincenti e 21 errori non forzati, dimostrando una grande efficienza nel suo gioco. Lo spartito sembrava continuare sulla stessa falsariga all’inizio del secondo set, quando Alcaraz è riuscito a ottenere un nuovo break che ha fatto scattare l’allarme nel tennista greco. Tuttavia, Tsitsipas si è svegliato dal suo letargo aumentando notevolmente l’intensità delle gambe, entrando dentro il campo quando colpiva la palla e affinando la precisione con il suo dritto. Carlitos si è rilassato un po’ e ha visto la partita complicarsi, ma è riuscito ad arrivare a un tie-break in cui ha riaperto il barattolo delle essenze, con tocchi azzeccati, magnifiche salite a rete e riducendo al minimo gli errori.

All’inizio del terzo set, sembrava un’impresa per Stefanos Tsitsipas pensare a una rimonta, considerando non solo il punteggio, ma soprattutto le sensazioni che entrambi trasmettevano in campo. È riuscito a vincere i suoi turni di servizio, ma nel momento in cui Carlitos ha deciso di ingranare una marcia in più, il break a suo favore è caduto come un frutto maturo dall’albero.

Due doppi falli del greco hanno spianato la strada per questo nel settimo gioco e lo spagnolo non ha lasciato andare la sua preda, chiudendo la partita con la maturità e la professionalità a cui è abituato nei grandi appuntamenti.

GS Roland Garros Stefanos Tsitsipas [9] Stefanos Tsitsipas [9] 3 6 4 Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 7 6 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 3-6 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Carlos Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Stefanos Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Stefanos Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇬🇷 Stefanos Tsitsipas 🇪🇸 Carlos Alcaraz Ace 2 3 Doppi falli 4 1 Percentuale prime di servizio 61% (60/98) 73% (61/84) Punti vinti con la prima 65% (39/60) 74% (45/61) Punti vinti con la seconda 53% (20/38) 74% (17/23) Velocità massima servizio 213 km/h 219 km/h Velocità media prima di servizio 197 km/h 188 km/h Velocità media seconda di servizio 161 km/h 161 km/h Punti vinti in risposta 26% (22/84) 40% (39/98) Punti vinti in risposta sulla prima 26% (16/61) 35% (21/60) Punti vinti in risposta sulla seconda 26% (6/23) 47% (18/38) Palle break giocate 2% (2/84) 6% (6/98) Palle break convertite 50% (1/2) 67% (4/6) Giochi con palle break 6% (1/16) 31% (5/16) Punti totali vinti 81 101 Vincenti 26 27 Errori forzati 41 34 Errori non forzati 33 21 Punti vinti a rete 74% (34/46) 64% (14/22) Giochi vinti a zero 1 2 Colpi da fondo 235 242 Smash 4 6 Passanti 15 17 Volée 16 10 Approcci a rete 3 0 Palle corte 8 14 Lob 7 2





Francesco Paolo Villarico