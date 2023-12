Ljubo – L’uomo Salvato dal Tennis. Con la partecipazione di Roger Federer (Video)

Continua il grande finale di stagione con le numerose produzioni originali Sky Sport pronte a illuminare le feste nella Casa dello Sport di Sky.

Da sabato 16 dicembre, su Sky e in streaming su NOW, appuntamento con il nuovo documentario firmato Sky Sport, realizzato in collaborazione con Intesa Sanpaolo, “Ljubo, l’uomo salvato dal tennis”, una mini serie in due puntate che ritrae, tra ricordi, vittorie, segreti, la straordinaria storia di Ivan Ljubicic, l’uomo che ha scalato il vertice del tennis mondiale da giocatore e da allenatore, partendo dal nulla, da profugo in fuga dalla guerra nell’ex Jugoslavia.

Al centro dei due episodi, in onda da domani alle 21.30 e alle 22.15 su Sky Sport Uno e NOW, la storia straordinaria di un Maestro di questo grande sport, giocatore e allenatore che dopo 30 anni sceglie per la prima volta di tornare insieme a Sky Sport a Banja Luka, la cittadina da cui nel 1992 era fuggito a causa del conflitto che provocò oltre centomila morti e centinaia di migliaia di sfollati. Numerose le testimonianze raccolte nelle interviste di Stefano Meloccaro, tra le quali lo storico allenatore di Ivan, Riccardo Piatti, il compagno di squadra nella vittoria di Coppa Davis, Goran Ivanisevic, oltre alla partecipazione straordinaria ed esclusiva di Roger Federer.

Lo stesso Ljubicic racconta: “Sono nato a Banja Luka, mi ricordo che, da un giorno all’altro, a scuola, iniziarono a dirci: questo è serbo, questo è croato. Per 20-25 anni ho sognato casa mia, la sensazione è come se mi avessero rubato l’infanzia. Mi ricordo la sensazione di sentirmi solo, senza un punto di riferimento”. Un dramma che ha sconvolto la sua vita, che lo ha cambiato per sempre, ma anche formato. “Penso di essere arrivato dove sono arrivato nel tennis grazie alle difficoltà che ho vissuto”. Aveva una sola scelta, Ljubo, profugo di Banja Luka: il riscatto per sé e per la sua famiglia, attraverso il tennis, la sua passione e la sua vita.

Una grande testimonianza di vita, racchiusa in una storia di sport. Appuntamento con il primo episodio di “Ljubo, l’uomo salvato dal tennis” domani alle 21.30 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Il secondo episodio andrà in onda a seguire alle 22.15. Disponibile on demand.

La produzione originale nasce da un progetto editoriale di Federico Ferri, direttore di Sky Sport, con le interviste di Stefano Meloccaro, la regia di Giuseppe Marzo – che ha curato il documentario – montato da Flavio Chioda, con le ricerche e la scrittura di Giorgia Mecca e la produzione di Chiara Telleschi.

