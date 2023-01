Australian Open – Qualificazioni: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

Australian Open (Australia) – 2° Turno Qualificazione, cemento

Kia Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Trungelliti vs M. Polmans



GS Australian Open M. Trungelliti • M. Trungelliti 40 0 M. Polmans M. Polmans 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Trungelliti 15-0 30-0 40-0 0-1 M. Polmans 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

V. Jimenez Kasintseva vs Z. Hives



Il match deve ancora iniziare

T. Tirante vs (21) A. Vukic



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Walton vs P. Gojowczyk



Il match deve ancora iniziare

(WC) T. Schoolkate vs R. Brancaccio



Il match deve ancora iniziare

1573 Arena – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(WC) D. Aiava vs A. Hartono



GS Australian Open D. Aiava D. Aiava 0 1 A. Hartono • A. Hartono 15 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Hartono 15-0 1-2 D. Aiava 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Hartono 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 D. Aiava 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-A 0-0 → 0-1

O. Selekhmeteva vs (24) A. Li



Il match deve ancora iniziare

(6) D. Kudla vs C. Taberner



Il match deve ancora iniziare

D. Snigur vs (27) B. Fruhvirtova



Il match deve ancora iniziare

(5) J. Varillas vs A. Galarneau



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

A. Bolt vs (22) M. Arnaldi



GS Australian Open A. Bolt • A. Bolt A 0 M. Arnaldi [22] M. Arnaldi [22] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bolt 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0

L. Darderi vs (WC) D. Sweeny



Il match deve ancora iniziare

(9) M. Mmoh vs B. Paire



Il match deve ancora iniziare

K. Sebov vs P. Hon



Il match deve ancora iniziare

(1) A. Parks vs S. Bejlek



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(4) C. Bucsa vs A. Krueger



GS Australian Open C. Bucsa [4] C. Bucsa [4] 0 2 A. Krueger • A. Krueger 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Krueger 2-1 C. Bucsa 0-15 15-15 30-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Krueger 0-15 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Bucsa 15-0 30-0 40-15 0-0 → 1-0

A. Cadantu-Ignatik vs (22) E. Lys



Il match deve ancora iniziare

(13) E. Ruse vs S. Janicijevic



Il match deve ancora iniziare

B. Klahn vs E. Couacaud



Il match deve ancora iniziare

(16) A. Friedsam vs A. Muhammad



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(14) L. Pigossi vs M. Doi



GS Australian Open L. Pigossi [14] L. Pigossi [14] M. Doi M. Doi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 0 Servizio Svolgimento Set 1

D. Svrcina vs N. Kicker



Il match deve ancora iniziare

(11) P. Kotov vs H. Laaksonen



Il match deve ancora iniziare

D. Papamichail vs O. Danilovic



Il match deve ancora iniziare

M. Kukushkin vs (30) Y. Watanuki



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Purcell vs D. Dzumhur



GS Australian Open M. Purcell • M. Purcell 40 0 D. Dzumhur D. Dzumhur 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Purcell 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

P. Marcinko vs (23) C. Vandeweghe



Il match deve ancora iniziare

L. Lokoli vs L. Tu



Il match deve ancora iniziare

K. Mladenovic vs (18) M. Bassols Ribera



Il match deve ancora iniziare

(16) F. Verdasco vs J. Shang



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open H. Gaston [7] H. Gaston [7] 0 1 A. Muller • A. Muller 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Muller 15-0 1-0 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-30 0-0 → 1-0

(7) H. Gastonvs A. Muller

L. Riedi vs G. Zeppieri



Il match deve ancora iniziare

J. Bouzas Maneiro vs (WC) E. Perez



Il match deve ancora iniziare

(WC) A. Sharma vs (20) S. Waltert



Il match deve ancora iniziare

K. Zavatska vs (29) E. Andreeva



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Bjorklund vs (32) N. Hibino



GS Australian Open M. Bjorklund • M. Bjorklund 0 0 N. Hibino [32] N. Hibino [32] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Bjorklund 0-2 N. Hibino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Bjorklund 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

(15) J. Rodionov vs A. Andreev



Il match deve ancora iniziare

(5) M. Frech vs S. Vickery



Il match deve ancora iniziare

(12) D. Stricker vs M. Krueger



Il match deve ancora iniziare

P. Kudermetova vs (30) K. Boulter



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

(9) L. Jeanjean vs K. Day



GS Australian Open L. Jeanjean [9] • L. Jeanjean [9] 40 1 K. Day K. Day 15 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 K. Day 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Jeanjean 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

(13) F. Passaro vs M. Bellucci



Il match deve ancora iniziare

L. Stefanini vs (25) R. Masarova



Il match deve ancora iniziare

N. Jarry vs (29) T. Skatov



Il match deve ancora iniziare

(4) E. Gomez vs J. Struff



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open B. Holt • B. Holt 40 1 G. Elias G. Elias 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Holt 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 G. Elias 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

B. Holtvs G. Elias

S. Jang vs Y. Miyazaki



Il match deve ancora iniziare

B. Palicova vs (26) J. Burrage



Il match deve ancora iniziare

Y. Sugita vs E. Nava



Il match deve ancora iniziare

(8) D. Shnaider vs R. Montgomery



Il match deve ancora iniziare

GS Australian Open A. Bolsova • A. Bolsova 0 0 L. Tsurenko [31] L. Tsurenko [31] 0 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bolsova 0-3 L. Tsurenko 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Bolsova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 L. Tsurenko 30-0 40-0 0-0 → 0-1

A. Bolsovavs (31) L. Tsurenko

(3) A. Schmiedlova vs J. Ponchet



Il match deve ancora iniziare

S. Chang vs E. Avanesyan



Il match deve ancora iniziare

F. Diaz Acosta vs (19) Y. Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

Court 16 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

Y. Hsu vs (18) E. Ymer



GS Australian Open Y. Hsu Y. Hsu 0 2 E. Ymer [18] • E. Ymer [18] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Ymer 2-1 Y. Hsu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Ymer 15-0 40-0 1-0 → 1-1 Y. Hsu 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

O. Krutykh vs G. Mager



Il match deve ancora iniziare

R. Noguchi vs E. Escobedo



Il match deve ancora iniziare

(11) K. Volynets vs N. Abduraimova



Il match deve ancora iniziare

A. Tikhonova vs N. Han



Il match deve ancora iniziare

Court 17 – Ora italiana: 00:00 (locale: 10:00)

M. Hontama vs (21) E. Mandlik



GS Australian Open M. Hontama • M. Hontama 0 1 E. Mandlik [21] E. Mandlik [21] 30 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Hontama 0-15 0-30 1-1 E. Mandlik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 M. Hontama 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

T. Barrios Vera vs (20) Z. Bergs



Il match deve ancora iniziare

(1) A. Tabilo vs S. Ofner



Il match deve ancora iniziare

C. Zhao vs (17) C. Burel



Il match deve ancora iniziare

Z. Piros vs A. Pellegrino



Il match deve ancora iniziare