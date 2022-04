Masters 1000 Monte Carlo: Il programma di Mercoledì 13 Aprile 2022. Tre azzurri a caccia degli ottavi di finale

Court Rainier III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Sebastian Korda vs [8] Carlos Alcaraz

2. [4] Casper Ruud vs [Q] Holger Rune

3. [6] Felix Auger-Aliassime vs Lorenzo Musetti

4. Federico Delbonis vs [2] Alexander Zverev

Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Albert Ramos-Vinolas vs [7] Cameron Norrie

2. [10] Taylor Fritz vs Marin Cilic

3. [Q] Emil Ruusuvuori vs [9] Jannik Sinner

4. [5] Andrey Rublev vs Alex de Minaur

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [16] Lorenzo Sonego vs Laslo Djere

2. [WC] David Goffin vs Daniel Evans (non prima ore: 13:00)

3. Marton Fucsovics vs [12] Diego Schwartzman

4. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs [2] Nikola Mektic / Mate Pavic

Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni

2. [11] Hubert Hurkacz vs Pedro Martinez

3. [13] Pablo Carreno Busta vs Alexander Bublik

Court 11 – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Aslan Karatsev / John Peers vs [5] Tim Puetz / Michael Venus