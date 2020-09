Challenger Biella: I risultati completi del Turno Decisivo di Quali. Arnaboldi e Pellegrino nel main draw (Video)

MD

(1) Seyboth Wild, Thiago vs Rola, Blaz

Collarini, Andrea vs (Q) Arnaboldi, Andrea

(WC) Bertola, Remy vs Robredo, Tommy

Viola, Matteo vs (6) Gaio, Federico

(3) Nagal, Sumit vs (PR) Kavcic, Blaz

Harris, Andrew vs (Q) Tseng, Chun-hsin

Moroni, Gian Marco vs (Q) Pellegrino, Andrea

Cressy, Maxime vs (7) Gunneswaran, Prajnesh

(8) Varillas, Juan Pablo vs Alcaraz, Carlos

Lacko, Lukas vs Horansky, Filip

(WC) Felline, Gabriele vs (Q) Muller, Alexandre

Cid Subervi, Roberto vs (4) Bagnis, Facundo

(5) Lorenzi, Paolo vs (WC) Napolitano, Stefano

Istomin, Denis vs Marchenko, Illya

Garcia-Lopez, Guillermo vs Ficovich, Juan Pablo

Ramanathan, Ramkumar vs (2) O’Connell, Christopher

Challenger Biella – TD Qualificazione

Campo Centrale – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

CH Biella Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 7 Bjorn Fratangelo [7] Bjorn Fratangelo [7] 4 5 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Arnaboldi 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 B. Fratangelo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Fratangelo 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Fratangelo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 B. Fratangelo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Arnaboldi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 B. Fratangelo 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 B. Fratangelo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 B. Fratangelo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

CH Biella Chun-hsin Tseng Chun-hsin Tseng 7 6 Filippo Baldi [5] Filippo Baldi [5] 5 0 Vincitore: C. TSENG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 F. Baldi 0-15 0-30 15-40 2-0 → 3-0 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 F. Baldi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 C. Tseng 15-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 F. Baldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 C. Tseng 0-15 df 0-30 15-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Baldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Baldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 F. Baldi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 F. Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

CH Biella Alexandre Muller [2] Alexandre Muller [2] 6 7 Viktor Galovic [8] Viktor Galovic [8] 3 6 Vincitore: A. MULLER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* df 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6-6 → 7-6 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 V. Galovic 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 A. Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 V. Galovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Muller 0-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 V. Galovic 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Muller 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 V. Galovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 V. Galovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 A. Muller 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 V. Galovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-0 → 3-1 A. Muller 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 V. Galovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Muller 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

