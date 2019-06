Challenger Milano: Il Tabellone Principale. Sono nove gli azzurri ai nastri di partenza

Parte Alta

(1) Dellien, Hugo vs Bye

(ITF) Bonadio, Riccardo vs Gojo, Borna

Olivo, Renzo vs Cid Subervi, Roberto

Bye vs (13) Griekspoor, Scott

(9) Quinzi, Gianluigi vs Bye

(ITF) Denolly, Corentin vs Kuzmanov, Dimitar

Qualifier vs (WC) Zeppieri, Giulio

Bye vs (6) Robredo, Tommy

(3) Daniel, Taro vs Bye

(WC) Musetti, Lorenzo vs Kotov, Pavel

(WC) Forti, Francesco vs Brkic, Tomislav

Bye vs (16) Hernandez-Fernandez, Jose

(11) Banes, Maverick vs Bye

Arevalo, Marcelo vs (ITF) Roca Batalla, Oriol

Muller, Alexandre vs Robert, Stephane

Bye vs (7) Benchetrit, Elliot

Parte Bassa

(5) Lee, Duckhee vs Bye

Petrovic, Danilo vs Sels, Jelle

Serdarusic, Nino vs Clezar, Guilherme

Bye vs (10) Lamasine, Tristan

(14) Peliwo, Filip vs Bye

Collarini, Andrea vs Ferreira Silva, Frederico

(ITF) Brancaccio, Raul vs (WC) Ocleppo, Julian

Bye vs (4) Sousa, Pedro

(8) Nagal, Sumit vs Bye

Tatlot, Johan vs Grigelis, Laurynas

Escobar, Gonzalo vs Cuevas, Martin

Bye vs (12) Vilella Martinez, Mario

(15) Moroni, Gian Marco vs Bye

Qualifier vs King, Evan

Fanselow, Sebastian vs (ITF) Heyman, Christopher

Bye vs (2/WC) Lorenzi, Paolo