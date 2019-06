ITF Junior: al Roland Garros bene Flavio Cobolli. Lorenzo Musetti domani sarà il numero 1 nel ranking Junior

Si è appena concluso il Roland Garros Junior, seconda prova del Grande Slam. Proviamo a fare un bilancio della partecipazione italiana. Intanto i numeri degli ammessi a disputare il torneo sono decisamente positivi per il tennis maschile, meno per il femminile. Tra i maschi abbiamo portato cinque ragazzi direttamente nel main draw, e ovviamente avrebbe avuto l’età per giocarlo anche Sinner che ha preferito non partecipare.

Tra le femmine nessuna ammessa di diritto al tabellone principale, in cinque hanno partecipato alle qualificazioni con due ragazze ammesse al main draw. Il tabellone principale avrebbe potuto giocarlo Elisabetta Cocciaretto che però ha abbandonato ormai da tempo il circuito junior, mentre non hanno partecipato alle qualificazioni perché infortunate Eleonora Alvisi e Federica Sacco.

Veniamo ai risultati. Come detto il tennista che torna con maggiori soddisfazioni è Flavio Cobolli che ha raggiunto i quarti di finale in singolare e la finale in doppio. In singolare ha superato al primo turno l’americano Zink, al secondo l’argentino Burruchaga, e al terzo è arrivato il risultato di maggior prestigio quando ha eliminato uno dei grandi favoriti del torneo, il ceco Forejtek, recente vincitore del Bonfiglio e testa di serie numero 2. Ai quarti di finale è stato eliminato dal giapponese Mochizuki, che Cobolli aveva recentemente battuto a Salsomaggiore. Nel doppio, che ha giocato assieme allo svizzero Stricker è arriva l’inaspettata finale, meritatissima con tutte vittorie in due set, purtroppo persa contro la coppia sudamericana Tirante-Pucinelli.

Misto di delusione e gioia è stato il torneo di Lorenzo Musetti. Delusione perché era il principale favorito del torneo e, da testa di serie numero 1 è stato eliminato dall’ungherese Makk al terzo turno. Goia perché domani sarà il nuovo numero 1 al mondo del ranking junior, risultato che non garantisce il successo nel tennis professionistico ma che certamente è un buon viatico, visto che tra i recenti numero 1 tra i junior, solo per ricordarne alcuni, abbiamo avuto Tsitsipas, Zverev, Coric tra i maschi e Vondrousova e Anisimova tra le ragazze.

Decisamente sfortunato è stato Giulio Zeppieri, costretto al ritiro al secondo turno quando era in vantaggio contro il canadese Baadi. Un buon primo turno superato anche da Matteo Arnaldi che ha superato l’ostico spagnolo Alvarez Varona, ma poi ha perso al secondo turno contro il francese Cazaux. Niente da fare invece per Francesco Passaro, eliminato al primo turno dal rumeno Jianu. Il torneo è stato vinto dal giovane talento nato nel 2003, il danese Rune che ha superato in finale un altro ragazzo del 2003, l’americano Kodat.

Nel femminile qualificazioni brillantemente superate per Federica Rossi e per Melania Delai, mentre sono state eliminate al primo turno delle quali Sara Ziodato e Martina Biagianti e al secondo turno Lisa Pigato. Nel main draw Federica Rossi è stata costretta al ritiro al primo turno contro la russa Pachkaleva, mentre Melania Delai ha superato il primo turno battendo la francese Belgraver e poi è stata sconfitta al secondo turno dalla svedese Hennemann. Il torneo è stato vinto dalla canadese Fernandez che ha superato in finale l’americana Navarro.

In tutti gli altri tornei previsti nella settimana solo altre due partecipazioni italiane. A Cipro (torneo J4) Camilla Zanolini è arrivata ai quarti di finale e in Ecuador (sempre J4) Fabricio Custode ha superato le qualificazioni e poi è stato eliminato al primo turno.

Paolo Angella