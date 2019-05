Roland Garros: LIVE Primo Turno Qualificazioni Italiani. Avanzano Travaglia, Quinzi, Caruso e Napolitano

I risultati dei giocatori italiani impegnati nelle qualificazioni del Roland Garros.

Secondo turno Quali

(31) Salvatore Caruso (ITA) c. Ze Zhang (CHN)

Gianluigi Quinzi (ITA) c. Manuel Guinarde (FRA)

Stefano Napolitano (ITA) c. vinc. James Ward (GBR)-(23) Oscar Otte (GER)

(13) Stefano Travaglia (ITA) c. Nino Serdarusic (CRO)

Roland Garros Qualificazioni Grand Slam | Terra | 1° Turno

Court 6 – Ore: 10:00

Alexandre Muller vs Alessandro Giannessi



GS Roland Garros Alexandre Muller Alexandre Muller 5 7 6 Alessandro Giannessi Alessandro Giannessi 7 6 1 Vincitore: Alexandre Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Alessandro Giannessi 0-15 15-15 0-15 15-30 30-30 30-40 30-30 30-40 5-1 → 6-1 Alexandre Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Alessandro Giannessi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Alexandre Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Alessandro Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Alexandre Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Alessandro Giannessi 15-0 30-0 30-15 30-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 1-0* 2-0* 1-0* 2-0* 1-0* 2*-1 2-0* 2*-1 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 5*-2 5*-3 4-2* 5*-3 5-4* 5-5* 4-2* 5-4* 5-5* 6*-5 5-4* 6*-5 6*-6 6*-5 6*-6 6*-5 6*-6 6-7* 7-7* 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 Alessandro Giannessi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 30-30 30-40 A-40 40-40 0-30 40-40 A-40 30-40 A-40 6-5 → 6-6 Alexandre Muller 0-15 15-15 30-15 30-30 30-15 30-30 30-15 30-40 30-15 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 A-40 40-40 30-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Alessandro Giannessi 0-15 0-30 0-40 0-15 15-40 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Alexandre Muller 0-15 0-15 0-30 0-15 0-30 0-15 0-30 15-30 0-30 15-40 30-40 15-40 30-40 40-40 30-40 40-40 0-30 40-40 15-40 40-A 4-4 → 4-5 Alessandro Giannessi 15-0 30-0 4-3 → 4-4 Alexandre Muller 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 30-30 40-30 30-15 30-30 3-3 → 4-3 Alessandro Giannessi 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 30-40 15-40 40-40 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 30-40 3-2 → 3-3 Alexandre Muller 15-0 30-15 15-0 30-0 15-0 40-15 30-15 40-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Alessandro Giannessi 0-15 15-30 0-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Alexandre Muller 0-15 15-15 30-15 15-15 40-15 15-15 40-15 30-15 2-0 → 3-0 Alessandro Giannessi 0-15 0-30 0-40 0-15 1-0 → 2-0 Alexandre Muller 15-0 30-0 15-0 15-0 40-0 30-0 40-0 40-15 40-0 40-15 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Alessandro Giannessi 15-0 30-0 15-0 30-30 30-15 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 30-40 40-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 Alexandre Muller 0-15 0-30 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Alessandro Giannessi 15-0 15-0 30-0 15-0 40-0 30-0 5-4 → 5-5 Alexandre Muller 0-15 15-15 0-15 30-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Alessandro Giannessi 0-15 15-15 0-15 30-15 40-15 30-15 40-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Alexandre Muller 15-0 15-0 30-15 40-15 15-15 3-3 → 4-3 Alessandro Giannessi 15-15 15-0 15-15 15-0 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Alexandre Muller 0-15 0-15 15-15 0-15 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 15-15 30-30 30-15 30-40 30-15 30-40 30-30 2-2 → 2-3 Alessandro Giannessi 15-0 15-0 40-0 40-15 30-0 2-1 → 2-2 Alexandre Muller 15-0 15-15 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 15-40 15-0 15-30 15-40 15-40 30-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Alessandro Giannessi 0-15 0-15 0-15 0-40 0-15 0-40 0-30 1-0 → 2-0 Alexandre Muller 15-0 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 15-0 40-15 30-15 40-30 40-15 40-30 0-0 → 1-0

5° Incontro

Kamil Majchrzak vs Simone Bolelli



GS Roland Garros Kamil Majchrzak [5] Kamil Majchrzak [5] 5 6 Simone Bolelli Simone Bolelli 7 7 Vincitore: Simone Bolelli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Simone Bolelli 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Kamil Majchrzak 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Simone Bolelli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Kamil Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Kamil Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 Kamil Majchrzak 0-15 0-30 15-30 30-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Simone Bolelli 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 30-15 15-15 40-15 30-15 40-30 2-2 → 3-2 Simone Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Kamil Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 Simone Bolelli 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Kamil Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 8 – Ore: 10:00 – 2° Incontro

Norbert Gombos vs Salvatore Caruso



GS Roland Garros Norbert Gombos Norbert Gombos 7 4 4 Salvatore Caruso [31] Salvatore Caruso [31] 5 6 6 Vincitore: Salvatore Caruso Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Norbert Gombos 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Salvatore Caruso 0-15 0-30 0-40 15-40 2-5 → 3-5 Norbert Gombos 15-0 15-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Norbert Gombos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Salvatore Caruso 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Norbert Gombos 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Norbert Gombos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Salvatore Caruso 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Salvatore Caruso 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 15-40 15-30 30-40 40-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Norbert Gombos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Salvatore Caruso 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Norbert Gombos 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Salvatore Caruso 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Norbert Gombos 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 30-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Salvatore Caruso 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 15-40 15-30 30-40 6-5 → 7-5 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A A-40 5-5 → 6-5 Salvatore Caruso 15-0 30-0 15-0 30-15 30-0 30-15 30-0 30-15 30-30 40-30 30-30 30-15 5-4 → 5-5 Norbert Gombos 0-15 15-15 0-15 30-15 30-30 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Salvatore Caruso 15-0 30-0 15-0 40-0 40-15 40-0 30-0 40-30 40-40 40-15 40-40 A-40 40-40 40-15 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Norbert Gombos 0-15 15-15 0-15 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 15-30 30-30 0-15 3-3 → 4-3 Salvatore Caruso 15-0 15-0 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Norbert Gombos 15-0 15-0 15-15 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 2-2 → 3-2 Salvatore Caruso 15-0 15-0 30-0 15-0 30-15 30-0 15-0 30-15 2-1 → 2-2 Norbert Gombos 15-0 15-15 15-0 15-15 15-0 15-15 40-15 30-15 1-1 → 2-1 Salvatore Caruso 15-0 30-0 15-0 30-0 30-30 15-0 30-15 30-30 40-30 30-30 40-30 40-40 30-30 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Norbert Gombos 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 10:00 – 4° Incontro

Stefano Travaglia vs Jurij Rodionov



GS Roland Garros Stefano Travaglia [13] Stefano Travaglia [13] 1 6 7 Jurij Rodionov Jurij Rodionov 6 3 6 Vincitore: Stefano Travaglia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Jurij Rodionov 0-15 15-15 15-30 30-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Jurij Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Jurij Rodionov 1-3 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Stefano Travaglia 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-15 40-30 5-2 → 5-3 Stefano Travaglia 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 40-15 4-1 → 4-2 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Jurij Rodionov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Stefano Travaglia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Jurij Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 Stefano Travaglia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 Jurij Rodionov 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Stefano Travaglia 0-15 15-15 15-30 15-40 15-30 30-40 1-2 → 1-3 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Stefano Travaglia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Jurij Rodionov 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 10 – Ore: 10:00

Roberto Marcora vs Mikael Ymer



GS Roland Garros Roberto Marcora Roberto Marcora 4 6 1 Mikael Ymer [32] Mikael Ymer [32] 6 2 6 Vincitore: Mikael Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Roberto Marcora 15-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 30-15 30-40 1-5 → 1-6 Mikael Ymer 15-0 30-0 15-0 30-0 15-0 40-0 30-0 15-0 1-4 → 1-5 Roberto Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 30-15 30-30 30-15 30-0 40-30 0-4 → 1-4 Mikael Ymer 15-0 15-15 15-0 15-0 30-15 40-15 30-15 40-15 30-15 15-0 40-30 0-3 → 0-4 Roberto Marcora 15-0 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 30-15 30-30 30-40 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Mikael Ymer 15-0 30-0 15-0 30-0 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Roberto Marcora 0-15 0-30 15-30 15-40 0-15 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mikael Ymer 0-15 0-15 15-15 30-15 30-30 15-15 30-15 30-40 30-15 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 15-15 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Roberto Marcora 15-0 30-0 15-0 40-0 4-2 → 5-2 Mikael Ymer 0-15 0-15 0-30 0-40 3-2 → 4-2 Roberto Marcora 15-0 40-0 30-0 15-0 2-2 → 3-2 Mikael Ymer 15-0 15-0 30-0 15-0 30-0 40-15 40-0 30-0 15-0 40-15 2-1 → 2-2 Roberto Marcora 15-0 15-15 15-0 30-15 40-15 30-15 1-1 → 2-1 Mikael Ymer 15-0 15-15 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Roberto Marcora 15-0 30-0 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Mikael Ymer 0-15 0-15 15-15 15-30 15-15 15-30 15-15 15-40 15-30 15-15 15-40 30-40 15-40 30-40 15-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Roberto Marcora 0-15 0-30 0-40 0-30 0-40 15-40 0-40 15-40 30-40 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Mikael Ymer 15-0 30-15 40-15 15-0 40-15 30-0 30-15 40-30 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Roberto Marcora 0-30 0-15 0-40 0-15 15-40 0-40 15-40 0-40 0-30 30-40 15-40 30-40 15-40 0-40 15-40 30-40 40-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Mikael Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 15-0 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 30-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Roberto Marcora 0-15 15-15 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 30-15 40-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Mikael Ymer 0-15 0-15 15-15 30-15 0-15 15-15 0-15 30-15 30-15 30-30 30-40 30-15 30-40 30-15 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 30-30 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Roberto Marcora 15-0 15-0 40-0 30-0 40-0 40-15 15-0 40-0 30-0 1-1 → 2-1 Mikael Ymer 0-15 0-15 0-30 0-15 0-30 30-30 15-30 40-30 15-30 40-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Roberto Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 15-15 40-15 15-15 0-0 → 1-0

Facundo Arguello vs Filippo Baldi



GS Roland Garros Facundo Arguello Facundo Arguello 3 6 6 Filippo Baldi Filippo Baldi 6 3 2 Vincitore: Facundo Arguello Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Facundo Arguello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Filippo Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Facundo Arguello 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Filippo Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Facundo Arguello 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Filippo Baldi 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Facundo Arguello 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Filippo Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Facundo Arguello 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 Filippo Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Facundo Arguello 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Filippo Baldi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Facundo Arguello 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Filippo Baldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Facundo Arguello 15-0 15-15 30-15 30-30 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Filippo Baldi 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Facundo Arguello 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Filippo Baldi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Facundo Arguello 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Filippo Baldi 15-0 15-15 15-0 15-15 30-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Facundo Arguello 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Filippo Baldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 Facundo Arguello 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Filippo Baldi 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Facundo Arguello 15-0 15-0 30-0 30-15 15-0 30-30 30-40 30-30 40-40 30-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Filippo Baldi 15-0 30-0 40-0 30-0 0-0 → 0-1

Uladzimir Ignatik vs Matteo Donati



GS Roland Garros Uladzimir Ignatik • Uladzimir Ignatik 0 6 4 4 Matteo Donati Matteo Donati 0 3 6 1 Vincitore: Uladzimir Ignatik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Uladzimir Ignatik 4-1 Uladzimir Ignatik 3-2 Matteo Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Uladzimir Ignatik 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Matteo Donati 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Uladzimir Ignatik 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Matteo Donati 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Uladzimir Ignatik 0-15 0-30 0-40 4-5 → 4-6 Matteo Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Uladzimir Ignatik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Matteo Donati 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Uladzimir Ignatik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Matteo Donati 15-0 30-0 15-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Uladzimir Ignatik 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Matteo Donati 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Uladzimir Ignatik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Matteo Donati 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Uladzimir Ignatik 15-0 30-0 30-15 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Matteo Donati 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 Uladzimir Ignatik 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Matteo Donati 15-0 15-0 40-0 3-2 → 3-3 Uladzimir Ignatik 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Matteo Donati 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Uladzimir Ignatik 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 Matteo Donati 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Uladzimir Ignatik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Enrique Lopez perez vs Gianluca Mager



GS Roland Garros Enrique Lopez perez Enrique Lopez perez 6 0 Gianluca Mager [24] Gianluca Mager [24] 7 6 Vincitore: Gianluca Mager Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 Enrique Lopez perez 0-15 0-30 0-40 0-5 → 0-6 Gianluca Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 Enrique Lopez perez 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Gianluca Mager 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Enrique Lopez perez 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Gianluca Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 Gianluca Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 30-40 A-40 6-5 → 6-6 Enrique Lopez perez 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Enrique Lopez perez 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Enrique Lopez perez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Enrique Lopez perez 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Gianluca Mager 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Enrique Lopez perez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Gianluca Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Enrique Lopez perez 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 11 – Ore: 10:00 – 4° Incontro

Federico Gaio vs Stefano Napolitano



GS Roland Garros Federico Gaio Federico Gaio 6 4 Stefano Napolitano Stefano Napolitano 7 6 Vincitore: Stefano Napolitano Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Federico Gaio 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Stefano Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Federico Gaio 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Stefano Napolitano 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Federico Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Stefano Napolitano 0-15 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Federico Gaio 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Federico Gaio 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Federico Gaio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Federico Gaio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Federico Gaio 15-0 15-15 15-30 30-30 15-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Federico Gaio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Stefano Napolitano 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Federico Gaio 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Stefano Napolitano 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 1-1 → 1-2 Federico Gaio 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefano Napolitano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 13 – Ore: 10:00 – 4° Incontro

Pedja Krstin vs Lorenzo Giustino



GS Roland Garros Pedja Krstin Pedja Krstin 6 6 Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 4 2 Vincitore: Pedja Krstin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Pedja Krstin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Pedja Krstin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Lorenzo Giustino 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Pedja Krstin 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Pedja Krstin 0-15 15-15 30-15 1-0 → 2-0 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Pedja Krstin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Lorenzo Giustino 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Pedja Krstin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Lorenzo Giustino 15-0 15-15 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Pedja Krstin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Pedja Krstin 15-0 30-0 15-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Pedja Krstin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Lorenzo Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 15 – Ore: 10:00 – 2° Incontro

Gianluigi Quinzi vs Marc Polmans