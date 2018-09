Roger Federer giocherà il Masters 1000 di Shanghai

Anche se il suo sito web non ha ancora aggiornato il suo calendario con il Masters 1000 di Shanghai, Roger Federer ha annunciato in un’intervista che parteciperà al torneo asiatico.

Il numero 2 al mondo quindi difenderà il titolo.

Federer è contento del fatto che possa portare tutta la sua famiglia in Asia. “Ho sempre desiderato portare i miei figli in Asia, ma erano molto piccolim ora hanno 4 e 9 anni. Porterò tutta la famiglia in Cina e in Giappone, sono molto emozionato”, dice Roger.