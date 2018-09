Challenger Biella: Il resoconto di giornata con il programma di domani

Dei dieci azzurri presenti nel tabellone di qualificazione del Thindown Challenger, torneo internazionale Atp Tour con montepremi di 43mila euro in corso sui campi dei Faggi di Biella, solo uno è riuscito ad approdare all’ultimo turno. Si tratta del ventenne Giovanni Fonio, a segno per 6-3, 7-6 (6) su Andrea Basso (390 Atp). A Genova (entrato in main draw grazie a una wild card) era riuscito a passare il primo turno: finora il miglior risultato in carriera per l’azzurrino.

«Durante l’estate ho iniziato ad alzare l’asticella – racconta il giocatore del Tc Piazzano, numero 576 -. Mi sembra di poter stare a questo livello: è importante giocare con continuità, allenarsi con atleti di valore e prendere ritmo». Superato agevolmente il primo turno, si è ripetuto contro Basso, tennista che lo precede di quasi 200 posizioni nel ranking.

«E’ stato bravo a rientrare nel tie-break, dove ero 5-1. Però in quel momento sono stato lucido. Sulle gradinate del campo centrale c’era tanta gente a tifare per me ed è stata una bella sensazione. Federer è sempre stato il mio idolo: un esempio per tutti».

Nelle altre sfide si registrano i successi del brasiliano Gutierrez (6-3, 6-0 a Paschetto), della tds 1, il francese Bourgue (6-3, 6-1 a Razborsek), del transalpino Muller (6-3, 3-6, 6-3 a Urbanija), del transalpino Chazal (6-4, 6-3 a Bergs), del peruviano Varillas (6-2, 6-3 a Bybel), del ceco Satral (6-7 (3), 6-4, 6-1 a Gakhov) e del cileno Barrios Vera (7-5, 6-0 a Neis).

Lunedì sono il programma i primi tre match del tabellone principale. Alle 14 giocherà il vercellese Pietro Rondoni, opposto allo spagnolo Ricardo Ojeda Lara; mentre alle 13,30 toccherà al canturino Andrea Arnaboldi sfidare Oriol Roca Batalla. La terza sfida del tabellone principale metterà di fronte Viktor Galovic (legato al biellese per ragioni di cuore) alla wild card Enrico Dalla Valle.

La testa di serie numero 1, lo spagnolo Roberto Carballes Baena (94 Atp) giocherà martedì contro l’azzurro Lorenzo Giustino (cinque precedenti, è davanti per 3-2 Baena, che ha vinto l’ultima sfida, disputata nel 2016 a Casablanca). Federico Delbonis (2 del seeding e 100° al mondo) e Paolo Lorenzi (113 Atp) aspettano invece un qualificato; mentre Thiago Monteiro (117) esordirà con la wild card Andrea Pellegrino. Sorteggio non facile per il talento di casa: Stefano Napolitano se la dovrà infatti vedere con l’esperto spagnolo Daniel Gimeno-Traver, 33 anni, ora numero 158 (in passato arrivato fino al 48° posto ). «Qualche mese fa ci ho perso a Istanbul – dice l’azzurro, numero 249 del ranking -. Sulla terra ha armi pericolose come servizio e diritto: è nel tour da tanto tempo, i Challenger li conosce bene e sarà un esordio impegnativo. Mi sono preparato al meglio dopo Genova allenandomi sulla terra, superficie su cui in questa stagione ho giocato un po’ meno».

RISULTATI SECONDO TURNO DI QUALIFICAZIONE

[8] O. Gutierrez (Bra) b. [WC] F. Paschetto (Ita) 6-3, 6-0

[1] M. Bourgue (Fra) b. N. Razborsek (Slo) 6-3, 6-1

G. Fonio (Ita) b. [6] A. Basso (Ita) 6-3, 7-6 (6)

[5] A. Muller (Fra) b. M. Urbanija (Slo) 6-3, 3-6, 6-3

M. Chazal (Fra) b. [7] Z. Bergs (Bel) 6-4, 6-3

[4] J. Varillas (Per) b. N. Bybel (Usa) 6-2, 6-3

J. Satral (Cze) b. [2] I. Gakhov (Rus) 6-7 (3), 6-4, 6-1

[3] M. Barrios Vera (Chi) b. F. Neis (Bra) 7-5, 6-0

CENTRALE ALVIGINI – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Marcelo Tomas Barrios Vera vs Giovanni Fonio

2. [WC] Pietro Rondoni vs Ricardo Ojeda Lara (non prima ore: 14:00)

3. [3] Fabricio Neis / David Vega Hernandez vs Matteo Donati / Stefano Napolitano (non prima ore: 16:00)

CAMPO 7 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Juan Pablo Varillas vs [5] Alexandre Muller

2. Oriol Roca Batalla vs Andrea Arnaboldi (non prima ore: 13:30)

3. Viktor Galovic vs [WC] Enrico Dalla Valle

CAMPO 8 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Mathias Bourgue vs Maxime Chazal

2. Pedro Cachin / Marco Trungelliti vs [WC] Edoardo Ceretti / Sebastiano Mahora Zorzi (non prima ore: 14:30)

3. Filippo Baldi / Salvatore Caruso vs [2] Ruben Gonzales / Nathaniel Lammons (non prima ore: 16:00)

CAMPO 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Jan Satral vs [8] Oscar Jose Gutierrez