Sinner si è ritirato da Parigi Bercy. Il video messaggio di Jannik

Arriva un fulmine a ciel sereno: Jannik Sinner si è ritirato dal torneo di Parigi Bercy per un virus intestinale. L’ha appena comunicato alla stampa presente nell’impianto parigino. Il nostro Enrico Milani riporta che il n.1 del mondo ha affermato di aver contratto un virus intestinale prima di arrivare a Parigi, problema che l’ha costretto a letto qualche giorno. È comunque volato in Francia, speranzoso di poter partecipare al torneo, ma la situazione non è migliorata molto. Un controllo medico ha escluso alcuna complicazione muscolare, ma i postumi del virus consigliano riposo e quindi la scelta di cancellarsi a malincuore dal torneo. Al posto di Sinner entra in tabellone il francese Arthur Cazaux come lucky loser.

È arrivato quindi un breve video messaggio diffuso dal torneo, dove Sinner spiega la sua situazione.

“Sono davvero triste nell’annunciare che non sono in grado di gioco. Sono arrivato presto per prepararmi bene ma ho un virus che passerà nei prossimi due – tre giorni. Non mi sento bene e quindi non sono in grado di giocare. Sono molto dispiaciuto. Ci vedremo il prossimo anno, auguro il meglio al torneo per quest’edizione”.

A message from Jannik to the fans who is sad to annonce that he has to retire due to illness, get well soon @janniksin ❤️‍#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZigQMMKSAh — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) October 29, 2024

L’azzurro lo scorso anno si era ritirato dall’ultimo Masters 1000 in calendario dopo il tanto discusso match “notturno” contro McDonald che l’aveva spinto a non giocare i quarti di finale. Un torneo davvero sfortunato per il n.1 del mondo, che a questo punto sbarcherà a Torino per le Finals senza giocare altri tornei.

Marco Mazzoni