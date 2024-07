Camila Giorgi risponde alle polemiche: “Fake news da giornalisti senza valore”

L’ex tennista italiana Camila Giorgi è tornata a far parlare di sé sui social media, rispondendo alle recenti polemiche riguardanti la sua presunta irreperibilità e le accuse legali che la coinvolgono.

Con un post diretto e senza mezzi termini, Giorgi ha attaccato duramente alcuni giornalisti: “Purtroppo i giornalisti di poco valore fanno fake news, e per avere qualche click in più alla loro pagina venderebbero anche la propria dignità”. Questa dichiarazione arriva in risposta alle notizie circolate sulla sua situazione legale e fiscale.

La Giorgi ha poi rassicurato i suoi fan sulla sua posizione: “Ho un avvocato che mi segue e se avessi problemi non sarei tornata in Italia due settimane fa. E ritornerò presto”. Questa affermazione sembra contrastare con le recenti notizie secondo cui il suo legale avrebbe rinunciato al mandato nel procedimento riguardante i falsi vaccini anti-Covid.

Rispondendo a un altro tifoso sul suo ritiro improvviso dal tennis professionistico, Giorgi ha semplicemente dichiarato: “per me era il momento giusto”, senza fornire ulteriori dettagli.

La situazione legale dell’ex tennista rimane comunque complessa. Oltre alle accuse sui mancati vaccini, Giorgi deve affrontare accertamenti fiscali della Guardia di Finanza. Secondo le indiscrezioni, la famiglia non avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi, accumulando debiti per milioni di euro.





Francesco Paolo Villarico