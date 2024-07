Arnaldi sorprende Fils: esordio vincente alle Olimpiadi di Parigi

Matteo Arnaldi ha inaugurato il suo percorso olimpico con una prestazione di alto livello, sconfiggendo il beniamino di casa Arthur Fils con il punteggio di 6-4, 7-6(7) nel primo turno del torneo di tennis maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Il giovane sanremese ha dimostrato una maturità sorprendente, mantenendo un gioco solido e aggressivo sin dai primi scambi. L’avvio fulminante, con un break immediato nel game d’apertura, ha posto le basi per una vittoria costruita con pazienza e determinazione.

Arnaldi ha impressionato soprattutto al servizio, mostrando una continuità raramente vista nelle sue recenti apparizioni nel circuito ATP. Questa solidità gli ha permesso di controllare il ritmo della partita, mettendo costantemente sotto pressione il suo avversario.

Fils, fresco vincitore del torneo ATP 500 di Amburgo, è apparso spesso disorientato, faticando a leggere le traiettorie dell’italiano e a contenerne l’efficacia in risposta. Nonostante un miglioramento nel secondo set, il francese non è riuscito a invertire l’inerzia del match.

Il momento chiave dell’incontro è arrivato nel tie-break del secondo set. Arnaldi, dopo aver sprecato un match point con un doppio fallo, ha dimostrato una notevole forza mentale, ricomponendosi e chiudendo l’incontro alla terza opportunità.

Questa vittoria non solo rappresenta un importante traguardo personale per Arnaldi, ma potrebbe segnare un punto di svolta nella sua giovane carriera. L’aver superato un avversario in ascesa come Fils, per di più sul suolo francese, è un chiaro segnale delle potenzialità del tennista ligure.

Il cammino olimpico di Arnaldi proseguirà al secondo turno, dove affronterà Raonic o il tedesco Dominik Koepfer.

ATP Paris Olympics Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 6 7 0 Arthur Fils [14] Arthur Fils [14] 4 6 0 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Tiebreak 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 6-6 → 7-6 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Arthur Fils 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Arthur Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Matteo Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Arthur Fils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Arthur Fils 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Arthur Fils 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Matteo Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Arthur Fils 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Matteo Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Arthur Fils 15-0 30-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0





Marco Rossi