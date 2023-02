Pecotic, tennista part-time, ha sconfitto l’ex top 10 Sock e ha ottenuto la sua prima vittoria ATP all’età di 33 anni (Video)

Ha tutto per essere una delle storie della stagione nel circuito ATP.

Matija Pecotic, croato di 33 anni che gioca a tennis solo part-time perché il suo lavoro a tempo pieno è come direttore del mercato dei capitali presso una società di investimento immobiliare, ha raggiunto una straordinaria impresa nel circuito ATP. Martedì ha ottenuto la sua prima vittoria ATP all’ATP 250 di Delray Beach negli Stati Uniti, ed è avanzato al secondo turno del torneo.

Pecotic ha sorpreso tutti sconfiggendo nella sessione notturna del primo turno l’americano Jack Sock, ex top 10, campione del torneo nel 2017 e vincitore di quattro Grand Slam e due medaglie olimpiche in doppio. Pecotic era entrato nel tabellone delle qualificazioni come sostituto all’ultimo momento, dopo che Jenson Brooksby si era ritirato, ma ha superato la fase di quali in modo sorprendente. La partita contro Sock è durata 2 ore e 20 minuti, con il risultato di 4-6, 6-2 6-2.

Il prossimo capitolo di questa fiaba si svolgerà già mercoledì, quando il protagonista tornerà a giocare. In quella occasione, dovrà affrontare Marcos Giron.